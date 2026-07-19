Fan Fest de CDMX se llenó por la final del Mundial 2026: aficionados celebraron el triunfo de España en el Zócalo

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Fan Fest del Zócalo celebra el triunfo de España en el Mundial | Foto: Cuartoscuro

El FIFA Fan Festival de la Ciudad de México alcanzó el máximo de su capacidad este 19 de julio por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, en donde los aficionados celebraron el triunfo español para conseguir su segunda estrella en el escudo.

A través de redes sociales, circulan videos de los aficionados festejando el solitario gol de Ferran Torres y disfrutando del show de medio tiempo protagonizado por Madonna, BTS, Shakira, Justin Bieber y más.

El Fan Fest del Zócalo celebra el triunfo de España

Como si se tratara de una sucursal española, el FIFA Fan Festival de la Ciudad de México celebró eufórico el gol de Ferran Torres para darle su segunda copa del mundo a España.

Miles de aficionados que portaban la playera roja festejaron el tanto y el eventual triunfo de “La Furia Roja” en tiempos extra, después de un empate sin goles en los 90 minutos.

Desde el inicio del partido, decenas de aficionados españoles se dieron cita en el Fan Fest del Zócalo con réplicas de la copa y banderas españolas.

Asimismo, los aficionados argentinos también se hicieron sentir en un Fan Festival repleto durante casi todo el partido.

A reventar el Fan Fest del Zócalo por la final del Mundial 2026 | Foto: Cuartoscuro

¡A reventar! Reportan lleno en el Fan Fest del Zócalo

A través de sus redes sociales, la SSC CDMX reportó un lleno total en el Fan Fest del Zócalo capitalino, a tan solo unos minutos de que comenzara el segundo tiempo del Argentina vs España.

Debido a la alta afluencia, se invitó a los ciudadanos a disfrutar la final del Mundial en el resto de Festivales Futboleros de la Ciudad de México.

La #SSC informa:



Al momento, debido a la alta afluencia de asistentes en el #FanFest del #Zócalo capitalino, se invita a la ciudadanía a disfrutar del partido de la Final del Mundial de Futbol entre #España y #Argentina, en los demás Festivales Futboleros de la #CiudadDeMéxico.… pic.twitter.com/joJ6b5s9lB — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 19, 2026

Claro Sports compartió el momento en que los aficionados mexicanos del Fan Fest abuchearon el himno de Argentina en la previa del partido contra España.

Cabe destacar que, a pesar de que la Selección Nacional de México no está inmiscuido en la final del Mundial, el himno nacional mexicano resonó en el Zócalo capitalino.

NO SEAN IRRESPETUOSOS😳



Así abuchearon el himno de Argentina en el Fan Fest del Zócalo capitalino🤦🏽‍♀️🤦🏽🤦🏽‍♂️



¿Opiniones? pic.twitter.com/NivJSXkig9 — Claro Sports (@ClaroSports) July 19, 2026

Como sucedió a lo largo de todo el Mundial 2026, se implementó la pantalla del Zócalo para ver el partido que, hasta el medio tiempo iba empatado por marcador de 0-0.

Sin embargo, en esta ocasión, los miles de aficionados pudieron presenciar en vivo el primer show de medio tiempo en la historia de las finales de la justa mundialista.

La gente en el Fan Fest del Zócalo ócalo Capitalino disfrutando del espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa 2026#Zocalo #CopaMundialFIFA2026 #JION



📹Gabriel Ayala @Gabo_Ayala pic.twitter.com/ZjVPq4JEcQ — Espacio Deportivo Oficial (@e_deportivo) July 19, 2026

Cabe señalar que, además de aficionados mexicanos, los hinchas argentinos y españoles también hicieron acto de presencia en el FIFA Fan Festival de la Ciudad de México.

Aficionados tratan de entrar al Fan Fest pese al lleno total

A pesar de que las autoridades capitalinas anunciaron el lleno total en el Fan Fest de la CDMX, un grupo de aficionados trataron de colarse en el Zócalo.

A través de redes sociales se dio a conocer que la gente intentó pasar por los huecos que se dejen abrir a la fuerza para entrar a ver la final del Mundial 2026.

Hasta el momento, no se han reportado lesionados ni detenidos por la actividad del Fan Fest de la Ciudad de México, que estará activo durante todo el partido.

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