Shakira se corona como la estrella del Mundial con su show de medio tiempo

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La colombiana también estuvo en el inicio del Mundial 2026. Foto: Reuters

Shakira volvió a conquistar el escenario durante la final del Mundial 2026; pues la cantante colombiana fue una de las protagonistas del medio tiempo, donde apareció para interpretar “Dai Dai”, la canción oficial del torneo, junto a Burna Boy.

La presentación de la “Loba” llegó después de las actuaciones de Madonna, BTS y Justin Bieber, en un espectáculo que marcó la primera vez que una final de este torneo contó con un show de medio tiempo.

Foto: AFP

Shakira regresa al escenario del Mundial con “Dai Dai”

🚨 PERFEITA! Confira a performance de Shakira ao lado de Burna Boy e das crianças do Ghetto Kids Uganda no primeiro show de intervalo da história da Copa do Mundo!



Que incrível, quanta emoção! 🥹💖 pic.twitter.com/GcIZUJHh7O — Central Shakira Brasil (@CentralShakira) July 19, 2026

Shakira apareció en la cancha junto con decenas de bailarines, para interpretar el tema que acompañó al Mundial 2026, la artista compartió escenario con Burna Boy, quien también forma parte de la canción oficial de la competencia.

La cantante lució un atuendo que combinó un top y una falda en una sola pieza, mientras desplegó su característico estilo de baile que mostró el trabajado cuerpo que tiene la cantante junto con su energía sobre el escenario frente a miles de aficionados en el estadio y millones de espectadores alrededor del mundo.

Aunque durante los días previos surgieron versiones sobre una posible interpretación en español, finalmente Shakira presentó la versión original en inglés de “Dai Dai”.

Shakira y su historia en los Mundiales

La relación entre Shakira y el Mundial se ha convertido en una de las más recordadas en la historia reciente del futbol. A lo largo de tres ediciones consecutivas, la cantante colombiana fue protagonista de ceremonias y canciones que marcaron a millones de aficionados.

Su primera aparición llegó en Alemania 2006 y, desde entonces, su voz quedó ligada al torneo. En aquel entonces, la colombiana atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera gracias al éxito internacional de “Hips Don’t Lie”. La FIFA la invitó a participar en la ceremonia de clausura, donde interpretó una versión especial de la canción fusionada con “Bamboo”.

Más tarde regresaría en Sudáfrica 2010 con la presentación más importante de su trayectoria dentro de los Mundiales. Shakira fue elegida para interpretar “Waka Waka (This Time for Africa)”, el tema oficial de Sudáfrica 2010.

En 2014, tras el impacto de “Waka Waka”, Shakira volvió a ser parte del torneo en Brasil con “La La La (Brazil 2014)”, una versión especial incluida dentro del álbum oficial de la competencia.

Gerard Piqué llegó a la final del Mundial 2026 para ver a Shakira en el medio tiempo

Cabe destacar que Gerard Piqué, exesposo de Shakira, asistió al partido entre España y Argentina acompañado de sus hijos Milan y Sasha, quienes acudieron al estadio para presenciar el encuentro y el espectáculo de medio tiempo protagonizado por la colombiana.

PIQUÉ Y BUSQUETS PRESENTES EN LA FINAL



Los campeones del 2010 llegan para apoyar a España ⭐⭐#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/GbJY82GL6f — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 19, 2026

La presencia del exfutbolista español generó atención entre los aficionados, debido a la relación que mantuvo durante años con la cantante colombiana y al vínculo familiar que ambos conservan a través de sus hijos.

Varios usuarios esperaban que ambos se encontraran, sin embargo, hasta el momento, Piqué fue únicamente fue visto acompañado de Milan y Sasha.

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