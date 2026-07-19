Ronaldo lleva la Copa del Mundo a Donald Trump durante la final del Mundial 2026

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Ronaldo lleva la copa a Donald Trump foto: Reuters

Ronaldo Nazário, histórico exfutbolista brasileño y dos veces campeón del mundo, llevó la Copa del Mundo a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, durante los primeros minutos de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, disputada este 19 de julio en Nueva York.

De acuerdo con los protocolos de la propia FIFA, el trofeo de la justa mundialista únicamente es tocado por un grupo muy reducido de personas, por lo que la imagen llamó la atención de millones de aficionados alrededor del mundo.

Ronaldo le llevó la Copa del Mundo al Trump 👀



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🇪🇸España vs Argentina 🇦🇷

📺Por @canalestrellas, @micanalcinco y @vix 📲 #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/gkdS9NVygW — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 19, 2026

Presentan la Copa del Mundo a Donald Trump

Durante el arranque del partido por el título del Mundial 2026, las cámaras de la transmisión oficial captaron el momento exacto en el que Ronaldo presentó el trofeo al mandatario estadounidense, quien la observó de cerca y le dio unas palmadas mientras sonreía ante los asistentes.

Donald Trump siguió el encuentro desde uno de los palcos principales del estadio, donde permaneció la copa, acompañado por otros jefes de Estado y autoridades invitadas para presenciar la gran final. Entre ellos se encontraban la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Donald Trump y Claudia Sheinbaum, REUTERS/Evan Vucci

Ronaldo fue elegido para portar el trofeo debido a su legado con la selección de Brasil, con la que conquistó la Copa del Mundo en Estados Unidos 1994 y posteriormente en Corea-Japón 2002, convirtiéndose en una de las máximas leyendas del futbol internacional.

Cabe mencionar que, según la propia FIFA, no todas las personas tienen derecho a sostener o cargar la Copa del Mundo. Este privilegio está reservado únicamente para jefes de Estado, funcionarios del organismo y futbolistas que previamente se hayan coronado campeones del mundo.

Asimismo, esta es la segunda versión de la Copa del Mundo. La primera, conocida como Jules Rimet, fue entregada de manera definitiva a Brasil tras conquistar tres títulos mundiales. En la actualidad, el campeón no recibe el trofeo original, sino una réplica bañada en oro, mientras que la copa auténtica permanece bajo resguardo de la FIFA.

Otro dato destacado es que Nelson Mandela fue la única persona en recibir una versión oficial de este trofeo antes del Mundial de Sudáfrica 2010.

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