Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber protagonizan histórico medio tiempo del Mundial 2026

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Shakira en el medio tiempo de la final del Mundial 2026. AFP

Shakira, Justin Bieber, Madonna y BTS hicieron historia al unir por primera vez en una final del Mundial al futbol y la música con un espectáculo de medio tiempo. Hasta la primera mitad del partido, el marcador de España vs Argentina, va 0-0 .

El descanso del partido tuvo un espectáculo de con estrellas internacionales que hicieron retumbar con sus líricas y ritmo el escenario instalado en el estadio Nueva York-Nueva Jersey, Estados Unidos.

Así fue el medio tiempo del Mundial 2026

Con el marcador 0-0 entre España y Argentina durante la final del Mundial 2026, la presentación comenzó con una vista del planeta Tierra desde el espacio, una imagen que dio paso a la aparición de Madonna, quien arrancó el espectáculo con su tema “Music” en un escenario inspirado en una discoteca.

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Aura é isso aqui: Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno dirigindo o carro da Madona no show do intervalo da Final da Copa do Mundo 🤩🏆🇧🇷 pic.twitter.com/7UXyo668LB — Futebol Arte Br | Renato Jr (@futebolartebr__) July 19, 2026

La cantante llegó a la cancha en un automóvil acompañada por sus bailarines, mientras era recibida por una multitud que celebró su aparición. Posteriormente interpretó “Seven Nation Army” junto a personajes de Los Muppets, entre ellos Animal y su banda “The Electric Mayhem” quienes tomó la batería durante la presentación.

Foto: Reuters

Muppets are playing Seven Nation Army for the halftime show.#Animal pic.twitter.com/da9xZ6E45q — Eduardo Macouzet (@eduardomacouzet) July 19, 2026

En las pantallas del estadio apareció el icónico baile vikingo de los aficionados de Noruega, mientras el escenario se preparaba para la llegada de Jimmy y J-Hope, integrantes de BTS, quienes interpretaron “Dynamite”.

Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters

BTS performs "Dynamite" at the FIFA #WorldCup Final Halftime Show



(via FOX) pic.twitter.com/wYmvwYwKX9 — Variety (@Variety) July 19, 2026

El público se levantó para cantar al ritmo del grupo surcoreano, mientras los idols lucieron sudaderas y pantalones cargo con una estética inspirada en el estilo K-pop.

Después apareció el comediante Ted Lasso junto al Coach Beard, personajes que dieron paso a Justin Bieber. La aparición del cantante provocó un grito colectivo en el estadio, mientras salió con su guitarra para interpretar “Everything Hallelujah”.

Justin Bieber performs a special version of "EVERYTHING HALLELUJAH" at the FIFA #WorldCup Final Halftime Show



(via FOX) pic.twitter.com/Y6NXjVnRDX — Variety (@Variety) July 19, 2026

El turno llegó para Shakira, quien regresó al escenario mundialista para cantar nuevamente “Dai Dai” junto a Burna Boy. La colombiana apareció con un atuendo que combinó un top y una falda en una sola pieza, resaltando su característica energía y cuerpo trabajado sobre el escenario.

Aunque se había especulado sobre una posible versión en español del tema, la cantante interpretó la versión original en inglés.

Foto: AFP

Cuando parecía que el espectáculo había llegado a su final, decenas de niños aparecieron en el campo junto a Peggy y Kermit de Los Muppets para interpretar otro himno de la FIFA desde la parte trasera del escenario. Además, el Conde Drácula de Los Muppets también sorprendió al público durante la parte final del show.

Foto: Reuters

El espectáculo tuvo una duración exacta de 11 minutos y marcó un nuevo capítulo en la historia de los Mundiales al combinar futbol y entretenimiento en el partido más importante del torneo.

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