La fotografía de Messi con Lamine Yamal de bebé que predijo la final del Mundial 2026

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La foto que une a Yamal y a Messi. Foto: AFP

Un joven Lionel Messi sostuvo y bañó a un bebé durante una sesión para un calendario benéfico del FC Barcelona en 2007, ese niño era Lamine Yamal, quien este domingo se enfrentará por primera vez a su máximo ídolo en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

La historia ha dado la vuelta al mundo desde que la imagen resurgió en redes sociales en 2024; lo que en su momento fue una campaña solidaria terminó convirtiéndose en una de las fotografías más icónicas del futbol, pues unió a dos generaciones de estrellas que ahora buscarán conquistar el título más importante del deporte.

From @TheAthleticFC: These two are about to face one another in the 2026 World Cup final.



In 2007, the photographer Joan Monfort took a photo of a 20-year-old Lionel Messi and Lamine Yamal, who was 5 months old. On Sunday, they meet again. https://t.co/UR77LWbfpb pic.twitter.com/caS4Zhl0NV — The New York Times (@nytimes) July 16, 2026

El duelo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey tendrá un ingrediente especial: Messi, de 39 años, buscará cerrar su trayectoria mundialista con un nuevo campeonato, mientras que Lamine Yamal intentará levantar su primera Copa del Mundo apenas unos días después de cumplir 19 años.

El bebé que terminó siendo el heredero de Messi

Lamine Yamal nunca ha ocultado la admiración que siente por Lionel Messi. De hecho, cuando volvió a ver la fotografía durante una entrevista con DAZN, reconoció que esperaba algún día compartir la cancha con el argentino.

Essas fotos do Lionel Messi com o Lamine Yamal bebê acaba de se tornar algumas das maiores fotos na história do futebol.



Loucura. pic.twitter.com/h0U9KPx4qF — DataFut (@DataFutebol) July 15, 2026

“Bueno, he crecido un poquillo y Leo también. Ojalá que pueda enfrentarme a Lionel Messi en la final, ya que no pudimos en la Finalissima“, comentó entre risas.

Ese deseo terminó haciéndose realidad: el español no sólo se ha convertido en una de las grandes figuras de la Selección de España, sino también en el nuevo dueño del dorsal 10 del Barcelona, el mismo número que durante años inmortalizó Messi en el club catalán.

La final del Mundial 2026 marcará, además, el primer enfrentamiento oficial entre ambos futbolistas.

Lamine Yamal ketika ditanya soal foto viral saat Lionel Messi memandikan dirinya sewaktu ia masih bayi.



👨🏻‍💼 Foto ini bisa saja jadi laga final Piala Dunia. Maksudku, ini luar biasa kalau dipikir-pikir.



👶🏽 Iya. Yah, aku rasa aku sudah sedikit tumbuh besar, dan Leo juga. Semoga… pic.twitter.com/a3eN6FHYU4 — Sambat Academy (@sambat_academy) July 14, 2026

La historia detrás de la famosa fotografía

La imagen fue capturada por el fotógrafo Joan Monfort durante una sesión organizada para el calendario solidario de 2008 de la Fundación del Barcelona y el diario Sport.

La iniciativa buscaba recaudar fondos para UNICEF y otras organizaciones benéficas de Cataluña mediante fotografías de los jugadores del primer equipo junto a niños de distintas familias.

Durante años, prácticamente nadie conocía la identidad del bebé que aparecía junto a Messi.

Fue hasta 2024 cuando Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, publicó la fotografía en Instagram y reveló que el pequeño retratado era su hijo. La publicación se hizo viral de inmediato y sorprendió al mundo del futbol.

Según explicó Joan Monfort, fotógrafo de la sesión, la elección de los bebés se realizó mediante un sorteo entre familias del barrio de Rocafonda, en Mataró, y la sesión se desarrolló en un espacio acondicionado especialmente para el calendario.

El fotógrafo recordó que Messi apenas tenía 20 años y parecía no tener experiencia cargando a un bebé.

🛁📸 Una estrella del Barça, un bebé de tres meses y una bañera.



Es lo que necesitó Joan Monfort para crear la famosa imagen de Leo Messi con Lamine Yamal hace 19 años.



El fotoperiodista desvela en ElDesmarque los entresijos y secretos de una foto icónica y viral.



🎙… pic.twitter.com/23DH5WcDFc — ElDesmarque (@eldesmarque) July 16, 2026

“Seguramente era el primer bebé que Leo había tenido en sus brazos y, claro, la interacción entre ambos fue complicada“, recordó Monfort, quien destacó el papel de la madre de Lamine para que el pequeño se sintiera tranquilo durante la sesión.

Años después, Joan Monfort aseguró que esa imagen es la más importante de toda su carrera.

“No hay dinero que pague una foto como esa“, declaró el fotógrafo, quien también confesó que jamás imaginó el futuro que tendrían ambos protagonistas.

Incluso, señaló que la coincidencia parece obra del destino.

“La casualidad los unió; la foto podría haber sido con otro jugador, pero fue con Leo”, explicó. “Es una posibilidad entre un millón”.

Ahora, casi 19 años después de aquella sesión solidaria, la historia tendrá un nuevo capítulo.

El joven que alguna vez fue sostenido por Lionel Messi buscará impedir que su ídolo conquiste un nuevo Mundial, mientras el capitán argentino intentará cerrar una carrera legendaria enfrentando a quien muchos consideran su heredero futbolístico.

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