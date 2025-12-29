GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 29 de diciembre 2025, hasta las 14:00 horas, en un minuto

Recuperan 13 cuerpos

La Marina informó que han sido recuperados los 13 cuerpos de las personas fallecidas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en Oaxaca, mientras continúan las labores de investigación.

Detienen a taxista

Un chofer de taxi fue detenido por policías de la CDMX, luego de que presuntamente asaltó y retuvo a una pasajera en Tlalpan.

Cae el “Luki”

García Harfuch informó que se logró la detención de Eduardo Alberto “N”, alias “Luki”, señalado como líder de un grupo delictivo.

Activan alerta gris

Veracruz activó la Fase de Acción de la Alerta Gris ante la llegada de un sistema meteorológico extremo que impactará a la entidad.

Cantan corrido en “Los Simpson”

Los Tigres del Norte interpretan “El Corrido de Pedro y Homero” en el más reciente episodio de la serie “Los Simpson“.

