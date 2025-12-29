GENERANDO AUDIO...

El grupo familiar espera localizar a sus tres desaparecidos. Fotos: José Alor

Con sutura en la cabeza y golpes, así terminaron Flor Morales y su hija menor de edad, quienes viajaban este fin de semana en el Tren Interoceánico de pasajeros que comunica la ruta Salina Cruz, Oaxaca con Coatzacoalcos.

Ella viajaba con siete integrantes de su familia desde Salina Cruz, Oaxaca, con rumbo a Veracruz, con la intención de vacacionar y vivir la experiencia de viajar en el tren, sin embargo, tras el accidente sus padres Honorina Medina Pérez de 56 años y Rogelio Alfonso Luna de 61, originarios de Mexicali, se encuentran desaparecidos junto con su tía Patricia Medina Pérez quien es originaria de Veracruz.

“Pues iba muy rápido el tren y cuando me di cuenta ya había dado vuelta, ya se había caído… Mis niños están bien, mi primo lo operaron, se le reventó algo por dentro y mi primo está delicado, a los que no encuentran son a papás y mis tíos”. Flor Morales, sobreviviente Así vivió el accidente la sobreviviente

Flor relata que el accidente se registró cerca de las 10 de la mañana y el vagón donde ella viajaba quedó en el fondo de un barranco.

Mientras que, la abuela Jovita decidió de última hora no viajar y ahora lamenta que dos de sus hijas estén desaparecidas.

“Yo iba a ir, pero algo sentía que no, se imaginan y pasó todo eso, me hubiera muerto, yo ando muy enferma… Como sea, lo que sea, pero yo los espero… Las tías de mi nieto se fueron ayer y mis dos hijos se fueron hoy, a donde puedan para encontrarlos”. Jovita Pérez Martínez, madre de las desaparecidas

Flor fue atendida en Salina Cruz y regresó con su hija a Cosoleacaque a la espera de tener noticia de sus padres.

El grupo familiar espera localizar a sus tres desaparecidos este día. Visitarán hospitales, anfiteatros e incluso si es necesario el lugar del accidente, pues la zozobra de si están con vida o fallecidos es parte de la desesperación que incrementa cada hora.

