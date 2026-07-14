Gilberto Mora comparte emotivo mensaje para felicitar a Memo Ochoa por su cumpleaños: “Te quiero”

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Gilberto Mora felicitó a “Don Memo”. Foto: Cuartoscuro | Reuters

Gilberto Mora felicitó a Guillermo Ochoa por su cumpleaños número 41 a través de redes sociales, mensaje que respondió el arquero mexicano, el emotivo intercambio entre ambos jugadores llamó la atención de los internautas.

Memo Ochoa recibió una gran cantidad de felicitaciones en sus redes sociales por su cumpleaños por parte de familiares, amigos, compañeros y seguidores; sin embargo, la felicitación de Gilberto Mora fue una de las que más destacó.

“Feliz cumpleaños, Don Memo. Te quiero mucho”, escribió el jugador de Xolos en una historia de Instagram, donde además etiquetó al guardameta.

Captura: yosy8a Instagram

La publicación estuvo acompañada por una fotografía de Gilberto Mora cuando era niño junto a Guillermo Ochoa, quien en ese entonces ya era portero de la Selección Mexicana.

La respuesta del arquero no se hizo esperar. A través de sus propias historias escribió: “¡Gracias, mi niño!”.

El aprecio entre Gilberto Mora y “Don Memo”

La relación entre ambos futbolistas se fortaleció durante la concentración de la Selección Mexicana. Incluso, cuando Gilberto Mora se graduó de bachillerato, el actual jugador del AEL Limassol FC fue uno de los primeros en felicitarlo.

“¡Felicidades, Morita! Me dio mucho gusto verte cumplir otra meta más. Disfruta este momento, porque el camino apenas comienza y todavía quedan muchos sueños por conquistar”, fue parte de lo que escribió Memo Ochoa en aquella ocasión.

La cercanía entre ambos también llamó la atención durante el Mundial 2026, ya que Gilberto Mora fue el jugador más joven de la Selección Mexicana en disputar la Copa del Mundo, mientras que Guillermo Ochoa fue uno de los futbolistas más veteranos en hacerlo.

Esa diferencia generacional dio pie a diversas animaciones creadas con inteligencia artificial, en las que Ochoa aparecía como una especie de mentor de Gilberto Mora, lo que popularizó entre los aficionados el apodo de “Don Memo“.

La tendencia fue tal que Guillermo Ochoa incluso grabó un video en el que le llevaba colores y dibujos a Gilberto Mora, bromeando con que terminara su “tarea”.

Más allá de las publicaciones y los videos virales, el intercambio entre Memo Ochoa y Gilberto Mora refleja la cercanía que surgió entre dos generaciones de la Selección Mexicana, una que se despide de los Mundiales y otra que apenas comienza a escribir a dar sus primeros pasos.

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