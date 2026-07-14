España vence a Francia con autoridad y disputará la final del Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

España vence 2-0 a Francia. Foto: AFP

España confirmó su candidatura al título y avanzó a la gran final del Mundial 2026 tras imponerse 2-0 a Francia en el Estadio Dallas.

La Roja fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro, aprovechó los errores defensivos de Les Bleus y encontró los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro para instalarse en el partido por el campeonato.

Desde el inicio del encuentro, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente impuso las condiciones con largas posesiones de balón y una presión que incomodó constantemente a los franceses, quienes apostaron por el contragolpe con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola como principales referentes ofensivos.

La primera gran polémica llegó apenas al minuto 14, cuando Michael Olise impactó con los tacos el tobillo izquierdo de Rodri en una entrada que generó fuertes reclamos por parte de España.

El árbitro Ivan Barton únicamente señaló la falta y el VAR decidió no intervenir, dejando al futbolista francés sobre el terreno de juego.

Oyarzabal abrió el camino

El marcador se rompió al minuto 21 gracias a una jugada protagonizada por Lamine Yamal, el extremo español anticipó a Lucas Digne dentro del área y el defensor francés terminó golpeándolo cuando intentó despejar el balón, Barton señaló la pena máxima sin dudar.

Mikel Oyarzabal fue el encargado de cobrar desde los once pasos y, pese a que Mike Maignan adivinó la dirección del disparo, el delantero cruzó perfectamente su remate para poner el 1-0.

¡¡España se pone adelante en el marcador!!



Mikel Oyarzabal no se pone nervioso y cambia por gol el penalti. pic.twitter.com/8Ew3m97rgT — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 14, 2026

Poco después, Francia recibió otro duro golpe con la lesión de William Saliba, quien abandonó el encuentro al minuto 29 y obligó a Didier Deschamps a modificar su defensa.

Antes del descanso, España estuvo cerca de ampliar la ventaja mediante una jugada colectiva que terminó con una intervención salvadora de Dayot Upamecano, mientras que Unai Simón evitó el empate al ganarle un mano a mano a Kylian Mbappé.

España liquidó el partido

Para el complemento, Francia intentó reaccionar con el ingreso de Manu Koné por Adrien Rabiot, aunque el cambio no modificó el desarrollo del encuentro.

España continuó dominando la posesión y encontró constantemente espacios por el sector izquierdo, donde Lamine Yamal desbordó una y otra vez a Lucas Digne, convirtiéndose en el futbolista más desequilibrante del partido.

La superioridad española terminó reflejándose nuevamente en el marcador al minuto 58.

Después de una espectacular jugada colectiva de más de 25 toques consecutivos, Dani Olmo filtró el balón para Pedro Porro, quien no dejó escapar la oportunidad y definió con categoría frente a Mike Maignan para marcar el 2-0 que prácticamente sentenció la eliminatoria.

¡GOOOOL DE ESPAÑA! ¡DOS A CERO! ⚽😱 ¡LE ESTÁN GANANDO A FRANCIA!



¡Pedro Porro! ¡Pone el segundo gol!



🔥⚽ Este martes, Francia 🆚 España en las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @canalestrellas @micanal5 y @VIX 📲🇲🇽#ElMundialEsNuestro 🏆 pic.twitter.com/kS3IKroyfR — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 14, 2026

Tres minutos más tarde, Lamine Yamal parecía firmar el tercero de la tarde con una gran definición dentro del área, pero el asistente levantó la bandera y el VAR confirmó un ajustado fuera de juego, anulando la anotación.

Lejos de resentir la decisión, España mantuvo el control absoluto del encuentro, con el marcador a favor, La Roja hizo circular el balón con paciencia.

Esto obligó a Francia a correr detrás de la posesión y mostrando el estilo que la ha caracterizado durante todo el torneo.

Los franceses nunca encontraron respuestas, Mbappé apareció poco, Dembélé fue bien controlado por la defensa española y los intentos individuales de Barcola fueron neutralizados antes de generar verdadero peligro.

Ahora España está instalado en la final del Mundial, algo que no sucede desde el 2010 cuando obtuvieron su único campeonato ante Países Bajos; los españoles esperarán rival de la otra semifinal entre Inglaterra y Argentina a jugarse este miércoles 15 de julio.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.