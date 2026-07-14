Laura Pausini, Tom Cruise y Robbie Williams serán parte de la Final del Mundial 2026

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Robbie Williams y Laura Pausini en la final del Mundial de Clubes Foto AFP

Laura Pausini, Tom Cruise y Robbie Williams fueron confirmados por FIFA como parte de los artistas que conforman la clausura del Mundial 2026, que se llevará a cabo el domingo 19 de julio en la ciudad de Nueva York.

Estos nombres se suman a los artistas que estarán presentes en el show de medio tiempo, el primero en la historia de una justa mundialista.

Los artistas de la Final del Mundial

La final del Mundial 2026 será el 19 de julio y, antes del partido, los organizadores anunciaron el talento que formará parte de la ceremonia de clausura, incluyendo nombres como Laura Pausini, Tom Cruise y Robbie Williams.

Los artistas confirmados en la clausura son:

Laura Pausini

Tom Cruise

Robbie Williams

IShowSpeed

Jennifer Hudson

Nicole Scherzinger

Cabe destacar que la artista italiana y el cantante inglés entonaron el tema Desire, durante la final de la Copa Mundial de Clubes que se jugó en 2025 en el MetLife Stadium. El tema fue escrito por Robbie Williams y producido por Karl Brazil y Owen Parker.

“Cada vez que tengo la oportunidad de unir música y deporte me doy cuenta de que ambos tienen el poder de unir a las personas a través de una misma emoción: la pasión. Actuar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a Robbie Williams y Nicole Scherzinger será otra experiencia inolvidable, y me siento realmente honrada de formar parte de un evento que reúne a personas de todo el mundo a través de la música, el deporte y la celebración. Porque cuando la música y el deporte se unen, hablan un lenguaje universal que todos comprenden”. Laura Pausini

También se anunció la participación del actor Tom Cruise y del influencer estadounidense Speed, aunque no se reveló cuál será su papel dentro de la ceremonia de clausura, también se anunció a Jennifer Hudson y Nicole Scherzinger.

El histórico show de medio tiempo

Por primera vez en la historia de una Copa del Mundo se celebrará un show de medio tiempo, en el que Justin Bieber formará parte.

Los artistas del medio tiempo son:

Madonna

Shakira

BTS

Burna Boy

Gustavo Dudamel

Coldplay

Justin Bieber

“¡Un nuevo titular ha entrado en la alineación del Halftime Show! ¡Justin Bieber se unirá oficialmente a nosotros el 19 de julio en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey para el primer show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA!”. Global Citizen

Este espectáculo es producido por el vocalista de Coldplay, Chris Martin, e incluye a artistas como Shakira, Madonna y BTS.

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