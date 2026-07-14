Isaac del Toro se mantiene en el Top 10 del Tour de Francia 2026

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Tadej Pogacar celebrando con su compañero Isaac Del Toro Foto: Reuters



El mexicano Isaac del Toro tuvo una Etapa 10 difícil en el Tour de Francia y terminó en la posición número 8, con 1 minuto y 31 segundos de diferencia respecto al ganador, Tadej Pogacar. Esto, aunque lo mantiene en el Top 10 de la clasificación general, lo hizo descender varios puestos.

La etapa, que constó de 166.6 kilómetros entre Aurillac y Le Lioran, fue complicada para el mexicano, quien también perdió el liderato de la clasificación de los jóvenes tras esta jornada.

¡CAE PUESTOS EN LA GENERAL! 🇲🇽💔🐂



Isaac del Toro finalizó octavo en la etapa, pero perdió terreno en la clasificación general: cayó del tercer al séptimo lugar y también cedió el maillot blanco de mejor joven ante Juan Ayuso. pic.twitter.com/xG0mCQHagO — Claro Sports (@ClaroSports) July 14, 2026

Isaac del Toro cae en la clasificación general

El mexicano sigue brillando en el Tour de Francia, donde se ha subido al podio en dos ocasiones, logrando un primer lugar en la Etapa 2. Sin embargo, en la jornada de 166.6 kilómetros entre Aurillac y Le Lioranperdió contacto con el grupo de competidores conformado por Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Paul Seixas y Jonas Vingegaard.

A pesar de los esfuerzos del originario de Ensenada por recuperar terreno con un ataque a 4.3 kilómetros de la meta, terminó en la octava posición de la jornada.

1.° Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) — 3:58:08

2.° Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) — +0:32

3.° Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) — +0:34

4.° Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) — m.t. (mismo tiempo)

5.° Juan Ayuso (Lidl-Trek) — +0:38

6.° Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) — m.t. (mismo tiempo)

7.° Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) — +0:44

8.° Isaac del Toro (MEX) (UAE Team Emirates-XRG) — +1:31

9.° Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) — +1:59

10.° Lenny Martínez (Bahrain Victorious) — +2:03

Esto significó un descenso en la clasificación general, donde se había mantenido en la tercera posición, bajando hasta el séptimo puesto y perdiendo el maillot blanco que se otorga al líder de la clasificación de los jóvenes, pues ahora se encuentra en la tercera posición.

1.° Juan Ayuso (Lidl-Trek) — 36:19:24

2.° Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) — +0:13

3.° Isaac del Toro (MEX) (UAE Team Emirates-XRG) — +0:46

4.° Lenny Martínez (Bahrain Victorious) — +2:12

5.° Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) — +9:16

¿A qué hora inicia la Etapa 11 del Tour de Francia 2026?

La Etapa 11 del Tour de Francia 2026 se llevará a cabo este miércoles 15 de julio, en una jornada de 161.3 kilómetros entre Vichy y Nevers.

El recorrido dará inicio a las 5:50 a.m. (hora del centro de México) y se espera que sea una etapa que favorezca a los velocistas por ser mayormente llana.

La transmisión será a través de ESPN y Disney+, mientras que Claro Sports tendrá el minuto a minuto online de la carrera de Isaac del Toro, con las acciones, posiciones y resultados de la etapa entre Vichy y Nevers. La multiplataforma también presentará un programa especial con los mejores momentos de la jornada a partir de las 13:30 horas.

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