Gaviota recibe balonazo en partido de futbol; jugador le practica RCP y la revive

Se viralizó en redes sociales la reanimacion de la gaviota. Foto: Getty Images

Una gaviota, que volaba a baja altura sobre la cancha durante un partido de futbol, recibió un balonazo en pleno vuelo, cayó al césped y obligó a detener el juego. La escena, completamente inusual, interrumpió un encuentro amateur en Turquía.

Lo que siguió convirtió el episodio en una historia tan insólita como emotiva: el ave recibió reanimación cardiopulmonar (RCP) y sobrevivió.

El hecho ocurrió en Estambul durante la final de la 1ª Liga Amateur, donde se enfrentaban Mevlanakapı Güzelhisar e İstanbul Yurdum Spor, como informó la agencia local Andalou.

Balonazo en pleno vuelo detuvo el partido

El incidente se registró en el minuto 22 en el campo de Zeytinburnu. En una jugada aparentemente rutinaria, el portero del İstanbul Yurdum Spor, Muhammet Uyanık, despejó el balón desde su área. La pelota salió con fuerza, pero en su trayectoria impactó directamente contra una gaviota que cruzaba el terreno de juego.

El ave cayó de inmediato ante la sorpresa de jugadores y asistentes. La escena rompió por completo el ritmo del encuentro. Mientras algunos intentaban entender qué había sucedido, Gani Çatan, capitán del İstanbul Yurdum Spor, reaccionó sin dudar.

El futbolista corrió hacia la gaviota al notar que permanecía inmóvil sobre el césped

El capitán actuó de inmediato y le dio RCP

Gani Çatan no esperó indicaciones médicas. Al ver al animal inconsciente, comenzó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante aproximadamente 2 minutos.

El propio jugador relató después lo que observó en esos momentos.

“Algo rodaba hacia abajo. Me di cuenta de que era una gaviota. Fui el primero en correr hacia ella. Lo primero que pensé fue en RCP. Como había levantado las patas inmediatamente, no podía respirar”, explicó a la agencia local.

Çatan continuó con la reanimación hasta detectar señales de vida

“Los ojos de la gaviota empezaron a moverse, así que continué. Luego se recuperó un poco y le dimos agua. Había un equipo médico cerca. La llevé y la cargué con mis propias manos”.

Tras la intervención del capitán, el personal médico que se encontraba en el partido tomó al ave y completó la atención.

El portero quedó en shock tras darse cuenta

Muhammet Uyanık, guardameta involucrado en la jugada, confesó que inicialmente no comprendió lo ocurrido. Sólo advirtió la situación cuando se acercó al objeto blanco que caía desde el aire.

“En ese momento quedé en shock. Me sentí mal. Estaba muy afectado, me afectó profundamente. Después de todo, también es un ser vivo”, resaltó.

El jugador reconoció la rápida reacción de su compañero y celebró que la gaviota recuperara signos vitales. “No sé dónde está ahora. Claro que, si averiguo dónde está, consideraría visitarla”.

La gaviota sobrevivió, pero no puede volar

Después de recibir RCP tanto en la cancha como por parte del equipo médico, la gaviota logró sobrevivir al impacto. Sin embargo, el golpe le provocó lesiones en las alas.

De acuerdo con la información difundida tras el partido, el ave permanece viva, camina y se mantiene de pie, aunque todavía no puede volar. Personal especializado la trasladó para recibir tratamiento médico.

Un momento inédito que se volvió viral

Onur Özsoy, comentarista de la transmisión del encuentro, describió el episodio como uno de los más extraordinarios que ha presenciado en una cancha.

“Hemos visto peleas entre jugadores, otros incidentes en el campo y goles increíbles, pero este suceso es uno de los raros, incluso inéditos, en los campos de futbol”. Onur Özsoy

Las imágenes de rescate comenzaron a circular en redes sociales poco después del partido. La secuencia del balonazo, la caída del ave y la reanimación en pleno campo generaron reacciones inmediatas y miles de reproducciones.

El encuentro dejó un resultado deportivo amargo para el İstanbul Yurdum Spor, que perdió la final, pero el propio capitán resumió el sentir del equipo.

“Perdimos el campeonato, pero es maravilloso haber ayudado a salvar una vida. Esto fue más importante que el campeonato”, resaltó Gani Çatan.

