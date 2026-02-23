Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao: confirman la revancha de la “Pelea del Siglo”

GENERANDO AUDIO...

Floyd Mayweather y Manny Pacquiao pelearán en Las Vegas. Foto: Getty Images

Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao volverán a enfrentarse en un combate profesional el próximo 19 de septiembre de 2026 en Las Vegas, 11 años después de la llamada “Pelea del Siglo”.

El anuncio fue confirmado por Netflix, que transmitirá el evento a nivel global, la sede será el imponente Sphere, el moderno recinto ubicado en el Strip de Las Vegas que se ha convertido en uno de los escenarios más innovadores del entretenimiento mundial.

Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao: ¿qué se sabe de la revancha de la “Pelea del Siglo”?

El segundo capítulo entre ambos pugilistas llega más de una década después de su primer enfrentamiento, celebrado en mayo de 2015 en el MGM Grand Garden Arena.

Aquella noche, Floyd Mayweather se impuso por decisión unánime en un combate que rompió todos los récords comerciales del boxeo, generando más de 600 millones de dólares en ingresos y superando los 4.4 millones de compras en pago por evento.

En el plano deportivo, la victoria consolidó el legado del estadounidense, quien mantuvo su invicto y años más tarde cerró su carrera profesional con marca de 50-0 tras derrotar a Conor McGregor en 2017, desde entonces, “Money” solo ha participado en exhibiciones.

Manny “Pac-Man” Pacquiao, por su parte, también se había alejado de la actividad profesional antes de regresar al ring en julio de 2025, cuando empató por decisión mayoritaria ante Mario Barrios en una pelea por el título welter del Consejo Mundial de Boxeo. El filipino, campeón en ocho divisiones distintas, busca ahora una nueva oportunidad para ajustar cuentas con su histórico rival.

Ambos llegarán al combate en una etapa distinta de sus carreras, Mayweather tendrá 49 años para la fecha del evento, mientras que Pacquiao contará con 47. Sin embargo, el atractivo comercial y simbólico del enfrentamiento sigue intacto, al tratarse de dos figuras que marcaron una era en el boxeo mundial.

Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao: la primera pelea de box en el Sphere de Las Vegas

La pelea también representará un momento especial para el recinto, ya que será la primera pelea profesional de boxeo en el Sphere de Las Vegas, así como uno de los eventos más importantes celebrados dicho recinto desde su apertura.

Con la transmisión global de Netflix, el combate apunta nuevamente a cifras millonarias de audiencia.

Once años después de la pelea que paralizó al mundo del deporte, Las Vegas volverá a ser el epicentro de una rivalidad que parecía cerrada. Ahora, con el anuncio oficial sobre la mesa, Mayweather y Pacquiao están listos para escribir otro capítulo de una historia que definió a toda una generación.

