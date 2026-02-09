Gran Fondo Mazatlán 2026 reúne en Sinaloa a más de 650 ciclistas de México, Estados Unidos y Canadá

GENERANDO AUDIO...

Gran Fondo Mazatlán, en Sinaloa.

La edición 14 del Gran Fondo Mazatlán reunió a más de 650 ciclistas de México, Estados Unidos y Canadá este domingo en Sinaloa. Además concentró a más de mil 600 personas, entre competidores y acompañantes, de acuerdo con información oficial de los organizadores.

El banderazo de salida fue encabezado por José Alfonso Reséndiz Memije, director de Industria de Reuniones de la Secretaría de Turismo de Sinaloa (Sectur), quien acudió en representación de la secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna.

En el arranque del evento también estuvieron presentes Mónica Coppel, organizadora del evento, y Ezequiel Mora, director del Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán.

La competencia, que formó parte de las actividades deportivas y turísticas del estado, generó una derrama económica de más de 14 millones de pesos.

¿Qué es el Gran Fondo Mazatlán y cómo se llevó a cabo?

El Gran Fondo Mazatlán es una competencia de ciclismo de ruta que se realiza de forma anual.

La prueba consistió en un maratón ciclista, en el que los participantes fueron cronometrados de manera individual mediante un chip electrónico, el cual registró el tiempo desde el inicio hasta el final del recorrido.

Los ciclistas tuvieron la opción de completar rutas de 75 y 140 kilómetros, dependiendo de la categoría en la que se inscribieron. Al finalizar, los pedalistas se trasladaron a la Isla de la Piedra, donde se llevó a cabo la ceremonia de premiación.

Ruta del recorrido por Mazatlán y comunidades rurales

La ruta del Gran Fondo Mazatlán 2026 inició en El Faro, uno de los puntos emblemáticos del puerto, y continuó por distintas zonas urbanas y rurales del municipio.

El trayecto incluyó los siguientes puntos:

Cerritos

El Habal

La Noria

San Marcos

Presa Picachos

El Recodo

Cofradía

Escamillas

El Vainillo

El recorrido concluyó en la Isla de la Piedra, donde se concentraron los competidores tras completar la prueba. De acuerdo con los organizadores, el diseño de la ruta permitió mostrar diferentes paisajes del municipio, así como caminos rurales y zonas naturales.

Participación nacional e internacional

En la edición 14 del Gran Fondo Mazatlán participaron ciclistas provenientes de diversos estados de la República Mexicana, entre ellos:

Zacatecas

Jalisco

San Luis Potosí

Coahuila

Baja California

Chihuahua

Ciudad de México

Nayarit

Durango

Sinaloa

Además, el evento contó con la presencia de competidores de Estados Unidos y Canadá, lo que consolidó su carácter internacional y su impacto turístico para el puerto.

La competencia deportiva se llevó a cabo en el marco de la celebración de febrero, mes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, lo que formó parte del contexto oficial en el que se desarrollaron las actividades del evento.