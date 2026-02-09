Sheinbaum defiende apoyo a Cuba y afirma que ayuda humanitaria continuará

GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum en conferencia matutina. Foto: Cuartoscuro

La ayuda humanitaria para Cuba seguirá, al tiempo que se sigue buscando retomar la venta de petróleo a la isla, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, luego del envío de 800 toneladas de apoyo el pasado fin de semana.

La mandataria aseguró, en su conferencia matutina, que su gobierno mantiene los esfuerzos diplomáticos para evitar que Estados Unidos imponga aranceles por el comercio de hidrocarburos con la Isla, comercio que por ahora está suspendido.

“Nosotros estamos con todas las acciones diplomáticas para evitar que se impongan aranceles a México por enviar petróleo a Cuba y también haciendo un llamado, internacional y a Estados Unidos, de que es muy injusto para el pueblo cubano estas sanciones”, sostuvo.

Sheinbaum informó que el Gobierno de México seguirá apoyando a Cuba, “porque no se puede ahorcar a un pueblo así de esa manera, es muy injusto, muy injusto, entonces un llamado a que no haya estas sanciones”.

México envía 800 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba

El domingo, la Secretaría de Marina (Semar) informó a través de un comunicado que el envío de más de 800 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba, forma parte de la política de cooperación y solidaridad internacional del Gobierno de México con pueblos de América Latina que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

De acuerdo con la dependencia, por instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la Armada de México realizó el traslado marítimo de los insumos a través de los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox, los cuales zarparon del puerto de Veracruz con una carga total superior a 814 toneladas de víveres destinados a la población civil cubana.

El Buque Papaloapan transportó alrededor de 536 toneladas de productos de primera necesidad, entre ellos leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, además de artículos de higiene personal.

Por su parte, el Buque Isla Holbox trasladó más de 277 toneladas de leche en polvo, destinadas a la atención alimentaria de la población cubana.

