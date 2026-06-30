Gustavo Alfaro elogia a Paraguay mientras miles celebran la eliminación de Alemania

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Paraguay celebra su victoria contra Alemania. Foto: AFP

La histórica victoria de Paraguay sobre Alemania en la Copa Mundial Norteamérica 2026 provocó una ola de festejos en todo el país, mientras el director técnico Gustavo Alfaro calificó la actuación de la Albirroja como un “partido extraordinario” y destacó la entrega de sus jugadores para conseguir el pase a los octavos de final.

Después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, Paraguay selló su clasificación en la tanda de penales, donde el arquero Orlando Gill atajó dos disparos para convertirse en el héroe de la noche.

Al término del encuentro, Alfaro aseguró que su equipo supo competir ante uno de los principales favoritos para conquistar el título.

“Lo viví con muchísima intensidad. Fue un partido cargado de tensión de principio a fin, porque sabíamos que enfrente teníamos a uno de los grandes candidatos al título”, declaró.

Antes del partido muchos hablaban de Paraguay. Hoy, después de la clasificación, Gustavo Alfaro dejó una frase que explica gran parte de este presente: “Nunca esperé que los jugadores me demostraran nada, porque me lo vienen demostrando desde el primer día que llegué.” 👏🇵🇾



Ese… pic.twitter.com/HKtl8nviJr — Diego JJ Gasalla Relato con corazón (@jjgasalla14) June 30, 2026

El estratega argentino explicó que sus jugadores entendieron perfectamente las necesidades tácticas del partido y realizaron un enorme desgaste físico para impedir que Alemania encontrara espacios.

“Es cierto que nos faltaron algunas cosas, pero las condiciones fueron muy exigentes. La temperatura era alta y el esfuerzo permanente para retroceder y cerrar espacios muchas veces nos quitaba energía para atacar”, comentó.

Alfaro recordó que antes del encuentro les pidió asegurar la primera pelota, romper la presión rival y obligar a los alemanes a retroceder, estrategia que permitió la anotación de Julio Enciso.

Tras el empate alemán, destacó la fortaleza mental del plantel para resistir hasta la definición desde los once pasos.

“Parece que si no sufrimos, no vale“, expresó entre sonrisas sobre la dramática clasificación.

El entrenador dedicó el triunfo al pueblo paraguayo y pidió mantener los pies sobre la tierra.

“Es una victoria épica, sí, pero debemos seguir manteniendo esa fe, esa convicción, esa humildad y ese sacrificio. Si sobrevaloramos demasiado esta victoria, nos equivocamos“, advirtió.

Paraguay salió a las calles para celebrar

La clasificación desató un auténtico carnaval en Asunción y otras ciudades del país. Miles de aficionados se concentraron sobre la calle Palma, frente al Panteón de los Héroes, donde celebraron el histórico triunfo de la Albirroja con banderas, cánticos y caravanas de vehículos.

🇵🇾 PARAGUAY HACE HISTORIA



Cientos de miles de paraguayos festejan el heroico triunfo de la Albiroja ante una Alemania que volvió a dar asco y vergüenza por tercera vez en un Mundial. pic.twitter.com/gEaIkeOHR2 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 30, 2026

Amado Salomón, aficionado paraguayo de 58 años, destacó que la selección volvió a demostrar su esencia.

“Paraguay hizo lo que mejor sabe hacer: defender con el alma durante todo el partido. Alemania tuvo la pelota, pero nunca pudo quebrar la fortaleza de este equipo”, afirmó.

Por su parte, Luis Espínola aseguró que el sufrimiento forma parte del ADN futbolístico paraguayo.

“Paraguay elimina a un tetracampeón del mundo y se mete entre los mejores del torneo. Es una noche inolvidable para todo el pueblo paraguayo”, señaló.

Orlando Gill, el héroe de la clasificación

Gran parte de los homenajes fueron para el guardameta Orlando Gill, quien atajó dos penales en la definición y se convirtió en la gran figura del encuentro.

Los aficionados coincidieron en que el arquero apareció en el momento más importante para sellar una de las victorias más memorables en la historia reciente del fútbol paraguayo.

Con este resultado, Paraguay avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador del partido entre Francia y Suecia, mientras el país continúa celebrando una de las noches más importantes de su historia futbolística.

Decretan día feriado por victoria de Paraguay

¡FERIADO EN PARAGUAY! 🤩🇵🇾🥳



Tras eliminar a Alemania en el #Mundial, el Presidente de Paraguay, Santiago Peña, declaró oficialmente feriado el martes 30 de junio en todo el territorio paraguayo para que la gente pueda celebrar a gusto 😮‍💨 pic.twitter.com/DgRlq2t42W — Claro Sports (@ClaroSports) June 30, 2026

El presidente Santiago Peña decretó un feriado nacional, luego de que la Albirroja eliminara a Alemania en una dramática tanda de penales.

El mandatario celebró la hazaña de la selección paraguaya con un mensaje publicado en su cuenta de X, el cual rápidamente se viralizó entre los aficionados.

“Paraguay nunca se rinde. Feriado caraj…“, escribió Santiago Peña.

Aunque la medida aún no había sido publicada oficialmente, una ley faculta al jefe de Estado para decretar hasta tres feriados nacionales al año.

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