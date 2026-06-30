Presidente de Paraguay declara día feriado tras eliminar a Alemania

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Paraguay celebra con día feriado su triunfo sobre Alemania. Foto: @SantiPenap/Getty

La histórica victoria de Paraguay sobre Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 desató una ola de festejos entre la afición guaraní y provocó la circulación en redes sociales de un supuesto comunicado en el que se anuncia un feriado nacional para celebrar la calsificación a 8vos de final.

En la imagen, atribuida al Gobierno de Paraguay, se señala que el presidente Santiago Peña habría autorizado declarar feriado nacional el martes 30 de junio de 2026 en reconocimiento al triunfo de la Albirroja sobre el conjunto alemán.

¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!! 🇵🇾 — Santiago Peña (@SantiPenap) June 29, 2026

Circula comunicado sobre un feriado nacional

El documento indica que la medida busca que la población pueda celebrar el histórico resultado obtenido por la Selección de Paraguay. De acuerdo con el texto difundido, el feriado aplicaría en todo el territorio paraguayo como reconocimiento a una de las victorias más importantes del futbol del país.

¡Gigante Paraguay! 🇵🇾



Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde.



Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a… pic.twitter.com/TNDU8wtctL — Santiago Peña (@SantiPenap) June 30, 2026

Paraguay es gigante, porque su gente nunca deja de creer. 🇵🇾✨



El Centro Histórico vibra con los colores de nuestra Albirroja y con el orgullo de todo un país. ¡Vamos, Paraguay! pic.twitter.com/oIsw5GA01p — Leticia Ocampos (@LetiOcamposP) June 30, 2026

Paraguay celebra en Asunción su histórica clasificación a octavos del Mundial 2026

Miles de aficionados salieron a las calles de Asunción para celebrar la clasificación de Selección de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026, luego de imponerse en la tanda de penales tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. Los festejos se extendieron por distintos puntos de la capital paraguaya.

🔴 #AHORA | Asunción estalla con la clasificación de Paraguay ante Alemania.pic.twitter.com/08ZE8KiBxL — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 30, 2026

La Selección de Paraguay protagonizó una de las mayores sorpresas del torneo al dejar fuera a Alemania, una de las selecciones que llegaba como favorita para avanzar en la competencia.

Policías paraguayos celebran clasificación de su selección al Mundial

La clasificación de la Selección de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026 también se vivió en el aeropuerto de Asunción, donde la delegación oficial del presidente José Antonio Kast esperaba la definición del partido ante Alemania. Tras confirmarse el pase de los guaraníes, elementos de la Policía Nacional celebraron con entusiasmo el histórico resultado.

🇵🇾LA ALEGRÍA PARAGUAYA. La delegación oficial del Pdte Kast esperó en el aeropuerto en Asunción la definición de Paraguay ante Alemania que clasificó a los guaraníes a la siguiente fase del mundial. Así celebraron los policías paraguayos la clasificación pic.twitter.com/AJ50FszCCq — Rodolfo Carrasco M. (@RodoCarrascoM) June 29, 2026

Al mismo tiempo,en el vestidor de la Albirroja, jugadores y cuerpo técnico celebraron el resultado que los mantiene con vida en la Copa del Mundo.

¡Qué fiesta! Gracias por esta alegría, Paraguay pic.twitter.com/CvWRORQKHa — Alejandro Domínguez (@agdws) June 30, 2026

Alemania vuelve a despedirse antes de lo esperado

La eliminación también representa otro duro golpe para el futbol alemán, que en los últimos años ha quedado lejos del protagonismo que mantuvo durante décadas. Tras conquistar el título en Brasil 2014, Alemania fue eliminada en la fase de grupos de Rusia 2018, volvió a despedirse en la primera ronda durante Qatar 2022 y ahora quedó fuera en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El conjunto europeo, que durante años fue considerado uno de los equipos más temidos del futbol internacional, suma así una nueva eliminación temprana en una Copa del Mundo.

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