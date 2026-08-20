Hormiga González se convierte en uno de los mexicanos más caros en Europa: ¿cuánto pagó Olympiacos a Chivas?

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Armando ‘La Hormiga’ González jugará en Grecia Foto: Cuartoscuro

Armando ‘Hormiga’ González será nuevo jugador del club de la liga griega Olympiacos, después de una negociación que lo coloca como uno de los futbolistas mexicanos más caros fichados de la Liga MX a Europa.

Según la información del periodista César Luis Merlo, el delantero mexicano llegaría al cuadro helénico tras pagar 12 millones de dólares por el 80% de la carta del jugador, convirtiéndose en la venta más cara de Chivas a Europa.

‘La Hormiga’ supera la venta de Javier Hernández al Manchester United, que rondó los 7.5 millones, y se convierte en uno de los mexicanos más caros fichados por un club europeo.

¡LA ‘HORMIGA’ YA SUEÑA CON LLEGAR A GRECIA! 🐜🇬🇷🔥



Armando sabe que está por llegar a uno de los clubes más importantes de Grecia y no oculta su ilusión por esta nueva aventura con Olympiacos. También tiene la mira puesta en cumplir su sueño de jugar la Champions League. pic.twitter.com/vPKoPm5bHc — Claro Sports (@ClaroSports) August 20, 2026

Aunque para Armando el dinero no fue la clave para aceptar jugar en la liga griega, pues asegura que él priorizó el proyecto.

“A mí el dinero no es lo primordial, para mí lo primordial es lo futbolístico y este proyecto me gustó mucho, es un gran club, el más grande de Grecia, que siempre compite por competencias europeas, quería tomar ese reto”, mencionó el jugador para Claro Sports previo a su viaje a Europa para firmar.

La Hormiga promete regresar a Chivas

El delantero, que deberá presentar los exámenes médicos para integrarse al club griego, afirmó que su meta es triunfar en el futbol europeo y posteriormente volver al club que lo vio nacer como futbolista.

“Es un objetivo que todavía tengo, primero Dios, en un futuro lo voy a hacer muy bien en Europa y regresaré a Chivas”. Armando ‘La Hormiga’ González

Asimismo, asegura que su traspaso a Olympiacos no le asegura un lugar en la Selección Mexicana, pues esto depende más del presente del jugador: “Para que a mí me convoquen yo debo de estar bien, si estoy bien, obvio se me tomará en cuenta”.

Los mexicanos en Grecia

La liga griega ha sido el destino de diversos futbolistas mexicanos y ahora Armando González se suma a la lista.

Nery Castillo: Olympiacos y Aris Salónica

Antonio de Nigris: AE Larisa

Alan Pulido: Levadiakos y Olympiacos

Paolo Medina: Panetolikos

Pedro Arce: Veria 1960, Anagennisi Giannitson, AC Kavala y Panionios

Orbelín Pineda: AEK Atenas

Rodolfo Pizarro: AEK Atenas

Jordan Silva: OFI Creta y Asteras

Jorge Sánchez: PAOK

Jonathan Gómez: PAOK

La Hormiga llega al club helénico con 140 juegos con Chivas, sumando su participación con el Tapatío y sus equipos inferiores, acumulando 62 goles en ese periodo.

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