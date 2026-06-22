Agenda completa del Mundial para este martes 23 de junio: horarios para ver a Portugal, Inglaterra y más 

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Agenda de partidos del Mundial 2026. Foto: Claro Sports

La actividad del Mundial 2026 sigue este martes 23 de junio en lo que es el último día de la segunda jornada y que ya dejará el rumbo de las selecciones rumbo a los dieciseisavos de final, este día toca el turno del grupo K y L con selecciones como Portugal, Inglaterra, Colombia, Ghana, entre otras.

Si no quieres perderte ningún detalle del torneo, el minuto a minuto, los resultados y la mejor crónica, sigue el Mundial a través de Claro Sports, donde encontrarás todo sobre los juegos de este martes.

Partidos del Mundial 2026 para este martes 23 de junio

Portugal vs. Uzbekistán

Inglaterra vs. Ghana

Panamá vs. Croacia

Colombia vs. RD Congo

Hora y lugar de los partidos del Mundial de este martes 23 de junio.

Portugal vs. Uzbekistán

Portugal llega a su segundo partido del Mundial 2026 con la obligación de sumar una victoria después de empatar 1-1 ante la República Democrática del Congo en su debut. Los portugueses dominaron gran parte del encuentro, pero no lograron reflejar su superioridad en el marcador y ahora necesitan mejorar su efectividad ofensiva.

Uzbekistán, por su parte, afronta este duelo después de perder 3-1 contra Colombia en su primera aparición mundialista. A pesar del resultado, los asiáticos dejaron una buena impresión al competir ante una selección sudamericana y consiguieron marcar su primer gol en la historia de una Copa del Mundo.

El partido será clave para ambos dentro del Grupo K, pues Portugal busca acercarse a la clasificación y Uzbekistán necesita sumar para mantenerse con vida.

Fecha y hora del Portugal vs. Uzbekistán ¿Cuándo? Martes 22 de junio 2026

Martes 22 de junio 2026 ¿A qué hora? 11:00 horas

11:00 horas ¿En dónde? Estadio Houston

Inglaterra vs. Ghana

Inglaterra llega motivada a esta segunda jornada después de vencer 4-2 a Croacia en su debut. Los “Tres Leones” mostraron una ofensiva poderosa y confirmaron por qué son considerados uno de los equipos favoritos del torneo.

Ghana también comenzó el Mundial 2026 con una victoria, luego de derrotar 1-0 a Panamá en un partido cerrado que se definió en los últimos minutos. Las “Estrellas Negras” demostraron solidez defensiva y aprovecharon su oportunidad para quedarse con tres puntos importantes.

El encuentro puede definir al líder del Grupo L, ya que ambas selecciones llegan con paso perfecto y buscan asegurar prácticamente su lugar en la siguiente ronda.

Fecha y hora del Inglaterra vs. Ghana ¿Cuándo? Martes 23 de junio 2026

Martes 23 de junio 2026 ¿A qué hora? 14:00 horas

14:00 horas ¿En dónde? Estadio Boston

Panamá vs. Croacia

Panamá llega a este partido con la necesidad de reaccionar después de perder 1-0 ante Ghana en su debut mundialista. La selección canalera mostró resistencia durante gran parte del encuentro, pero no logró concretar sus oportunidades ofensivas.

Croacia tampoco tuvo el inicio esperado tras caer 4-2 frente a Inglaterra. Los “Vatreni” sufrieron ante el ataque inglés y ahora deberán corregir errores defensivos si quieren mantenerse en la pelea por avanzar dentro del Grupo L.

El duelo será una oportunidad para que ambas selecciones consigan sus primeros puntos y eviten complicar su camino en el torneo.

Fecha y hora del Panamá vs. Croacia ¿Cuándo? Martes 23 de junio 2026

Martes 23 de junio 2026 ¿A qué hora? 17:00 horas

17:00 horas ¿En dónde? Estadio Toronto

Colombia vs. República Democrática del Congo

Colombia llega como líder del Grupo K después de vencer 3-1 a Uzbekistán en su debut mundialista. La selección “cafetera” mostró capacidad ofensiva y contó con una actuación destacada de Luis Díaz, quien marcó uno de los goles del triunfo.

La República Democrática del Congo llega con confianza luego de conseguir un histórico empate 1-1 frente a Portugal. Los africanos sorprendieron al rescatar un punto ante una potencia europea y demostraron que pueden competir en su regreso al máximo escenario internacional.

El encuentro será importante para definir posiciones del Grupo K, con Colombia buscando mantener el liderato y Congo intentando dar otro golpe ante un rival fuerte.

Fecha y hora del Colombia vs. República Democrática del Congo ¿Cuándo? Martes 23 de junio 2026

Martes 23 de junio 2026 ¿A qué hora? 20:00 horas

20:00 horas ¿En dónde? Estadio Guadalajara

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