Registran al pato Merlín ante el IMPI tras volverse la “sensación” del Mundial 2026

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Merlín se convirtió en fenómeno durante el Mundial 2026. Foto: Reuters

El pato Merlín, quien se volvió viral durante el festejo de la victoria de la Selección Mexicana en el partido inaugural del Mundial 2026, será registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Karla Ivette Gómez, su dueña, confirmó este lunes durante la conferencia matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum, que hará el registro hoy.

“Sí, estamos haciendo el registro. Se va a hacer el día de hoy, precisamente se va a registrar”, destacó la comerciante de 48 años ante los medios presentes.

El ave, quien ya fue nombrado embajador de FIFA en el Mundial en CDMX, acudió junto a su familia humana por invitación de la mandataria.

Dueña de Merlín busca proteger su imagen ante el IMPI

En otro encuentro con medios de comunicación este domingo, Karla Ivette Gómez explicó que el registro ante el IMPI tiene como objetivo evitar el uso no autorizado de la imagen del “pato mundialista” por parte de empresas.

También aseguró que no busca convertir al pato en un negocio, sino proteger su imagen tras la popularidad que ha alcanzado en el contexto del Mundial 2026.

Asimismo, dejó claro que no permitirá el uso libre de la imagen del pato Merlín a empresas, con excepción de Corporativo Pascual, por lo que dejó abierto su contacto para la marca mexicana.

El pato Merlín; de TikTok al Mundial

Merlín se ha convertido en uno de los personajes más virales del entorno del Mundial 2026 en México gracias a su presencia constante en eventos públicos, fan fests y redes sociales.

Su historia comenzó mucho antes de la justa mundialista, cuando apareció en videos de TikTok vendiendo aguas junto a su familia, lo que lo convirtió en un fenómeno digital que rápidamente ganó popularidad.

La exposición del ave ha generado convivencia constante con aficionados mexicanos y extranjeros, quienes lo buscan para tomarse fotografías y participar en actividades donde suele ser el centro de atención.

Karla Ivette Gómez, explicó que el pato forma parte de su vida cotidiana y de su familia, por lo que no tiene un enfoque comercial, sino de cuidado y convivencia.

Además, destacó que la popularidad de Merlín refleja el lado más humano y cercano de su entorno, el cual ha conectado con el público a través de situaciones espontáneas que se viralizan en redes sociales.

La familia insiste en que el bienestar del ave es prioridad, con cuidados especiales en su alimentación y supervisión veterinaria, lo que ha permitido que se mantenga en buen estado pese a la atención mediática.

“Es un honor para nosotros estar en frente de ustedes y que el mundo entero conozca lo que es la parte bonita mexicana, que siento que es por ese motivo que nos hemos hecho tan virales, porque han visto una familia trabajadora, una familia que se levanta todos los días para ir por ese sustento”, mencionó la dueña de Merlín en la mañanera.

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