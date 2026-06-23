FIFA Fan Festival para ver el México vs. Chequia: horarios y accesos en el Zócalo CDMX

GENERANDO AUDIO...

Todo para ir al FIFA Fan Fest. Foto: Getty Images / Ilustrativa

La Selección Mexicana volverá a la cancha en el Mundial 2026 y los aficionados podrán vivir el partido ante Chequia desde el FIFA Fan Festival de la Ciudad de México, una de las sedes principales para disfrutar la Copa del Mundo fuera del estadio.

El encuentro entre México y Chequia se disputará el miércoles 24 de junio de 2026 a las 19:00 horas, por lo que el Fan Festival del Zócalo capitalino abrirá sus puertas para que miles de seguidores puedan seguir la transmisión en pantalla gigante, además de disfrutar las actividades, música y experiencias preparadas para el torneo.

🇲🇽⚽️ Miles de aficionados se dieron cita en el FIFA Fan Festival Ciudad de México para vivir juntos la emoción del México vs Corea del Sur.



La pasión, los colores y el apoyo a México hacen vibrar el corazón de la ciudad.



¡Vamos México! 🔥🇲🇽 #FIFAFanFestival #MexicoCity26… pic.twitter.com/2qYYshLaw2 — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 19, 2026

¿A qué hora abre el FIFA Fan Festival para el México vs. Chequia?

Para esa jornada, el FIFA Fan Festival en el Zócalo de la Ciudad de México tendrá horario de operación de acuerdo con la programación del Mundial. El partido de México contra Chequia está programado para las 19:00 horas.

Los asistentes podrán llegar con anticipación para asegurar lugar, ya que el acceso está sujeto al aforo disponible. El evento se mantiene como una experiencia gratuita durante la Copa del Mundo, con actividades familiares, zonas gastronómicas y entretenimiento.

¿Dónde está y cómo entrar al Fan Festival?

El FIFA Fan Festival de la CDMX se ubica en el Zócalo capitalino, en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico.

El ingreso es gratuito, aunque los aficionados deben considerar los filtros de seguridad y la capacidad limitada del recinto. Se recomienda acudir con tiempo, especialmente para partidos de la Selección Mexicana, donde se espera mayor asistencia.

Las entradas principales al recinto se encuentran en las calles de 20 de noviembre y Pino Suárez.

¿Qué habrá para los aficionados?

Además de la transmisión del partido, el Fan Festival contará con actividades relacionadas con el Mundial, con activaciones de los patrocinadores, actividades de la Secretaría de Cultura, comida y bebidas sin alcohol para ver el juego.

Más pantallas para ver el juego de México

La fiesta mundialista dejará nuevas sedes además del FIFA Fan Fest en el Zócalo y los 18 festivales futboleros distribuidos en las alcaldías, las autoridades capitalinas anunciaron que instalarán siete nuevas pantallas gigantes para que más aficionados puedan ver los juegos.

La jefa de Gobierno, Clars Brugada, explicó que el objetivo es ampliar los espacios de convivencia y garantizar que miles de personas disfruten los juegos de la Selección Mexicana como es el caso del encuentro ante Chequia.

⚽🎉 El Fan Fest del Zócalo es mucho más que futbol.



Entre canchitas de futbol, juegos de mesa y actividades recreativas, familias y amistades disfrutaron de una jornada llena de emoción, convivencia y alegría mientras compartían la pasión por este gran evento deportivo.… pic.twitter.com/fjTZXaQKBa — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 22, 2026

Las siete pantallas estarán ubicadas sobre Paseo de la Reforma y en algunos puntos concurridos del Centro Histórico, estos son los sitios confirmados:

Alameda Central, sobre avenida Juárez.

Ángel de la Independencia, donde habrá al menos dos pantallas.

El Caballito.

Cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes.

Glorieta de la Diana Cazadora.

Monumento a la Revolución.

Estas pantallas se suman a las que se encuentran en la zona del Centro Histórico de la CDMX, las cuales están en:

Juárez y Bellas Artes.

Juárez y Revillagigedo.

5 de Mayo y Palma.

5 de Mayo e Isabel la Católica.

Madero y Palma.

16 de Septiembre y Palma.

20 de Noviembre y Uruguay.

20 de Noviembre y Mesones.

20 de Noviembre y Regina.

Pino Suárez y Uruguay.

Pino Suárez y Salvador.

Los aficionados que quieran asistir al México vs. Chequia podrán disfrutar el ambiente mundialista en una de las plazas más emblemáticas del país y acompañar a la Selección Mexicana rumbo a la siguiente fase del torneo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.