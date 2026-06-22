Tormenta severa obliga a suspender temporalmente el Francia vs Irak

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La lluvia comenzó desde el minuto 36. Foto: AFP

El partido entre las selecciones entre Francia e Irak, que se disputa este lunes en el Estadio de Filadelfia por el Mundial 2026, fue suspendido temporalmente por una alerta de tormenta severa.

El anuncio oficial, emitido por los organizadores, fue compartido minutos después de que ambos equipos se retiraran al vestuario al término de la primera parte, que cerró con victoria 1-0 de los galos y en la que la lluvia apareció desde el minuto 36.

Strong winds caused the France vs Iraq match to be postponed. pic.twitter.com/fl7cmY47tY — Football Fans Stuff (@officialffsnews) June 22, 2026

Pero los aficionados que colmaron el Lincoln Financial Field, con capacidad para más de 65 mil espectadores, fueron conminados antes a retirarse de las tribunas y buscar refugio dentro del estadio a través de un mensaje en los parlantes y la pantalla gigante.

Sin embargo, muchos de ellos siguieron en las gradas, algunos protegidos bajo el techo y otros simplemente siguieron en sus lugares, aunque protegidos por capas impermeables, informó AFP.

🔴🌩️FLASH – France 🇫🇷-Iraq 🇮🇶: rain falls again on the Philadelphia stadium. pic.twitter.com/mOjfDJtmjH — Media Express (@media_express_) June 22, 2026

Protocolo por tormenta eléctrica en Estados Unidos

Según la normativa vigente en Estados Unidos, cualquier evento al aire libre puede ser retrasado al menos 30 minutos si se detectan relámpagos en un radio de 13 km.

El tiempo de espera, en este caso, comenzaría a contar desde que los jugadores entraron a los camerinos, según explicó una fuente de la FIFA.

It's literally BUCKETS OF WATER that are currently pouring down on the Philadelphia stadium. 🌧️



We're expecting resumption of the France vs Iraq match in 50 minutes time



🎥 @Tanziloicpic.twitter.com/cWQpZvW0CR — CUPID FC (@CUPID_FC) June 22, 2026

Cabe mencionar que el pronóstico meteorológico anunciaba una tormenta para el comienzo de este juego, previsto para las 17:00 del horario local, correspondiente a la segunda jornada del Grupo I.

Pero el mal clima empezó a aparecer en la recta final de la primera parte, unos 20 minutos después de que Kylian Mbappé, al 16′, puso en ventaja a los Bleus con un tiro de zurda desde el borde del área.

Very gross conditions here at Philadelphia stadium. Still under a “Shelter in Place” 🇫🇷🇮🇶 https://t.co/VOfurxud42 pic.twitter.com/By3Jp0YIWV — Jimmy King (@Jimmyking35) June 22, 2026

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