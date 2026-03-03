México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026: calendario, grupo, figuras y todo lo que debes saber
La Selección Mexicana de Beisbol está lista para encarar el Clásico Mundial de Béisbol, el torneo de selecciones más importante del diamante se disputará del 5 al 17 de marzo de 2026 y reunirá a 20 países con peloteros de Grandes Ligas y de las principales ligas internacionales.
El certamen, que se juega cada tres años, se ha consolidado como la máxima vitrina del béisbol a nivel global y representa una oportunidad única para que México confirme su crecimiento tras la histórica actuación conseguida en la edición anterior.
El formato del torneo contempla cuatro grupos de cinco selecciones cada uno, en la primera ronda se juega bajo el sistema de “Todos contra todos” y los dos mejores equipos de cada sector avanzan a los cuartos de final, donde comienzan los duelos de eliminación directa hasta definir al campeón.
Las sedes estarán repartidas entre Asia, el Caribe y Estados Unidos, mientras que las semifinales y la final se celebrarán en Miami, un escenario habitual para las grandes citas internacionales.
México quedó ubicado en el Grupo B, donde enfrentará a Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil. Se trata de un sector competitivo, con una potencia histórica como Estados Unidos y selecciones europeas y sudamericanas que han mostrado crecimiento constante en los últimos años, la novena tricolor debutará el 6 de marzo y cada partido será clave en un torneo corto donde el margen de error es mínimo.
Partidos de México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026
Viernes 6 de marzo
- México vs Gran Bretaña — 12:00 h
Estadio: Daikin Park, Houston, Texas
Domingo 8 de marzo
- Brasil vs México 18:00 horas
Estadio: Daikin Park, Houston, Texas
Lunes 9 de marzo
- México vs Estados Unidos 18:00 horas
Estadio: Daikin Park, Houston, Texas
Miércoles 11 de marzo
- Italia vs México — 17:00 horas
Estadio: Daikin Park, Houston, Texas
Los duelos corresponden a la fase de grupos, si México avanza, entraría en los cuartos de final que son el 13 y 14 de marzo, semifinales el 15 y 16 de marzo y la final el 17 de marzo en Miami.
Clásico Mundial de Béisbol 2026: calendario completo de los juegos
El torneo arrancará el próximo 5 de marzo en Tokio, un día después, el 6 de marzo, iniciará la actividad en Houston, Miami y Puerto Rico. La final está programada para el 17 de marzo. A continuación todos los encuentros por día.
- Partidos del 5 de marzo
- Grupo C | China Taipei vs Australia | Tokio | 10:00 p.m. ET (del día 4), 9:00 p.m. CDMX
- Grupo C | República Checa vs Corea del Sur | Tokio | 5:00 a.m. ET, 4:00 a.m. CDMX
- Partidos del 6 de marzo
- Grupo C | Australia vs República Checa | Tokio | 10:00 p.m. ET (del día 5), 9:00 p.m. CDMX
- Grupo C | Japón vs China Taipei | Tokio | 5:00 a.m. ET, 4:00 a.m. CDMX
- Grupo A | Cuba vs Panamá | Puerto Rico | 11:00 a.m. ET, 9:00 a.m. CDMX
- Grupo D | Países Bajos vs Venezuela | Miami | 12:00 p.m. ET, 11:00 a.m. CDMX
- Grupo B | México vs Gran Bretaña | Houston | 1:00 p.m. ET, 12:00 p.m. CDMX
- Grupo A | Puerto Rico vs Colombia | Puerto Rico | 6:00 p.m. ET, 5:00 p.m. CDMX
- Grupo D | Nicaragua vs República Dominicana | Miami | 7:00 p.m. ET, 6:00 p.m. CDMX
- Grupo B | Estados Unidos vs Brasil | Houston | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
- Partidos del 7 de marzo
- Grupo C | China Taipei vs República Checa | Tokio | 10:00 p.m. ET (del día 6), 9:00 p.m. CDMX
- Grupo C | Corea del Sur vs Japón | Tokio | 5:00 a.m. ET, 4:00 a.m. CDMX
- Grupo A | Colombia vs Canadá | Puerto Rico | 11:00 a.m. ET, 9:00 a.m. CDMX
- Grupo D | Nicaragua vs Países Bajos | Miami | 12:00 p.m. ET, 11:00 a.m. CDMX
- Grupo B | Brasil vs Italia | Houston | 1:00 p.m. ET, 12:00 p.m. CDMX
- Grupo A | Panamá vs Puerto Rico | Puerto Rico | 6:00 p.m. ET, 5:00 p.m. CDMX
- Grupo D | Israel vs Venezuela | Miami | 7:00 p.m. ET, 6:00 p.m. CDMX
- Grupo B | Gran Bretaña vs Estados Unidos | Houston | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
- Partidos del 8 de marzo
- Grupo C | China Taipei vs Corea del Sur | Tokio | 10:00 p.m. ET (del día 7), 9:00 p.m. CDMX
- Grupo C | Australia vs Japón | Tokio | 6:00 a.m. ET, 5:00 a.m. CDMX
- Grupo A | Colombia vs Cuba | Puerto Rico | 12:00 p.m. ET, 11:00 a.m. CDMX
- Grupo D | Países Bajos vs República Dominicana | Miami | 12:00 p.m. ET, 11:00 a.m. CDMX
- Grupo B | Gran Bretaña vs Italia | Houston | 1:00 p.m. ET, 12:00 p.m. CDMX
- Grupo D | Nicaragua vs Israel | Miami | 7:00 p.m. ET, 6:00 p.m. CDMX
- Grupo A | Panamá vs Canadá | Puerto Rico | 7:00 p.m. ET, 5:00 p.m. CDMX
- Grupo B | Brasil vs México | Houston | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
- Partidos del 9 de marzo
- Grupo C | Corea del Sur vs Australia | Tokio | 6:00 a.m. ET, 5:00 a.m. CDMX
- Grupo D | República Dominicana vs Israel | Miami | 12:00 p.m. ET, 11:00 a.m. CDMX
- Grupo A | Colombia vs Panamá | Puerto Rico | 12:00 p.m. ET, 11:00 a.m. CDMX
- Grupo B | Brasil vs Gran Bretaña | Houston | 1:00 p.m. ET, 12:00 p.m. CDMX
- Grupo A | Cuba vs Puerto Rico | Puerto Rico | 7:00 p.m. ET, 5:00 p.m. CDMX
- Grupo D | Venezuela vs Nicaragua | Miami | 7:00 p.m. ET, 6:00 p.m. CDMX
- Grupo B | México vs Estados Unidos | Houston | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
- Partidos del 10 de marzo
- Grupo C | República Checa vs Japón | Tokio | 6:00 a.m. ET, 5:00 a.m. CDMX
- Grupo D | Israel vs Países Bajos | Miami | 7:00 p.m. ET, 5:00 p.m. CDMX
- Grupo A | Canadá vs Puerto Rico | Puerto Rico | 7:00 p.m. ET, 5:00 p.m. CDMX
- Grupo B | Italia vs Estados Unidos | Houston | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
- Partidos del 11 de marzo
- Grupo A | Canadá vs Cuba | Puerto Rico | 3:00 p.m. ET, 2:00 p.m. CDMX
- Grupo B | Italia vs México | Houston | 7:00 p.m. ET, 6:00 p.m. CDMX
- Grupo D | República Dominicana vs Venezuela | Miami | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
- Partidos del 13 de marzo (cuartos de final)
- C2 vs D1 | Miami | 6:30 p.m. ET, 5:30 p.m. CDMX
- A2 vs B1 | Houston | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
- Partidos del 14 de marzo (cuartos de final)
- B2 vs A1 | Houston | 3:00 p.m. ET, 2:00 p.m. CDMX
- D2 vs C1 | Miami | 9:00 p.m. ET, 8:00 p.m. CDMX
- Partidos del 15 de marzo (semifinales)
- En Miami | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
- Partidos del 16 de marzo (semifinales)
- En Miami | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
- Partidos del 17 de marzo (final)
- En Miami | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
¿Cómo llega México al Clásico Mundial de Béisbol 2026?
El equipo será dirigido nuevamente por Benjamín Gil, quien ya condujo al combinado nacional a semifinales en 2023, la mejor actuación de México en la historia del torneo.
Aquella campaña ilusionó a la afición, pues el equipo mostró carácter, poder ofensivo y profundidad en el pitcheo. Para 2026, la expectativa es incluso mayor, con un grupo de peloteros que combina experiencia en MLB y jóvenes en ascenso que buscan consolidarse en el escenario internacional.
Entre las figuras confirmadas destaca Randy Arozarena, uno de los referentes ofensivos y jugador clave en la pasada edición. Su energía, capacidad para batear en momentos importantes y liderazgo dentro del dugout lo convierten en pieza fundamental para las aspiraciones mexicanas.
Además, se espera que el roster incluya brazos sólidos en la rotación y relevistas capaces de cerrar juegos apretados, un aspecto determinante en torneos de alta exigencia.
En el panorama general, uno de los grandes favoritos vuelve a ser Japón, actual campeón del torneo y potencia constante en el béisbol internacional. La presencia de superestrellas como Shohei Ohtani eleva el nivel competitivo y coloca a los nipones como candidatos naturales al título.
Por su parte, Estados Unidos buscará imponer la profundidad de su roster y recuperar protagonismo en una competencia que cada vez es más cerrada.
El Clásico Mundial de Béisbol 2026 no solo representa un evento deportivo de primer nivel, sino también una vitrina para el talento mexicano ante los ojos del mundo. Con una generación que ya demostró que puede competir de tú a tú frente a las potencias, México llega con la convicción de que no es casualidad lo logrado en 2023.
