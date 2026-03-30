Del Azteca al museo: así transforma el fútbol en arte la nueva expo del Jumex rumbo al Mundial 2026

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¿Fan del futbol? Ven a esta exposición. Foto: Cuartoscuro

El Museo Jumex presenta la exposición “Fútbol y Arte”, una exposición que muestra la pasión del balón con el arte contemporáneo. La exhibición se da en medio de las celebraciones previas al Mundial 2026 donde México será sede de algunos partidos.

La exhibición propone una mirada distinta, pues no se trata solo de goles o jugadores, sino de cómo el futbol impacta en la sociedad, la historia y la vida cotidiana. Desde el icónico cabezazo de Zinedine Zidane a Marco Materazzi en Alemania 2006, hasta referencias a leyendas como Diego Maradona, la muestra reúne momentos que marcaron a generaciones.

¿Cómo es la exposición del Museo Jumex?

Entre las piezas más llamativas está una obra de Franco Aceves que recrea en cámara lenta el cabezazo de Zidane, así como instalaciones que exploran desde la arquitectura de los estadios hasta las canchas de tierra en barrios populares, conocidas como “potreros”.

También destaca Las trampas de la fe, del artista Diego Berruecos, una instalación que recopila penales fallados de la Selección Mexicana desde 1985, combinados con portadas de periódicos y contextos históricos. La obra plantea cómo el futbol puede acaparar la atención pública incluso en medio de crisis económicas o conflictos globales.

La exposición incluye además un espacio dedicado al futbol femenil, recordando la histórica participación de México en 1971, así como piezas interactivas y de performance.

Otro de los elementos más atractivos es la instalación “Tribunas”, que utiliza asientos reciclados del Estadio Azteca, cada uno con el nombre de jugadores nacionales. En la explanada, estos espacios servirán para proyectar partidos durante el Mundial, creando una experiencia colectiva para los aficionados.

¿Cuánto cuesta la exposición del Museo Jumex sobre el Mundial?

La exposición estará disponible de forma gratuita hasta el 26 de julio dentro de las instalaciones del Museo Jumex con un horario de 10:00 a 17:00 horas.

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