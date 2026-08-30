Irving Martínez, portero del León, sufre robo en su casa tras partido ante Atlante; le dispararon durante la huida

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Irving Martínez, portero del León, sufre robo en su casa. Foto: Cuartoscuro

El portero del Club León, Irving Martínez, vivió una madrugada de terror luego de que un grupo de presuntos delincuentes ingresara a su domicilio para robar. El futbolista descubrió a los intrusos cuando regresó a su casa y, durante la huida, uno de los sujetos le disparó a pocos metros de distancia.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado 29 de agosto, alrededor de las 4:00 horas, en el fraccionamiento La Valenciana, ubicado en los límites entre León, Guanajuato, y Lagos de Moreno, Jalisco.

Martínez regresaba de la Ciudad de México después de acompañar al León en el partido contra Atlante, correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2026. El encuentro terminó 1-1 y el guardameta permaneció en la banca durante los 90 minutos.

¿Cómo ocurrió el robo en la casa de Irving Martínez?

De acuerdo con reportes, seis hombres encapuchados ingresaron al domicilio aproximadamente media hora antes de que llegara el futbolista. Las cámaras de seguridad captaron a los presuntos delincuentes mientras recorrían diferentes áreas de la vivienda.

En las imágenes se observa a los sujetos con el rostro cubierto y utilizando mochilas, mientras sustraían diversos objetos de valor, entre ellos joyería, relojes, perfumes, ropa y tenis.

🚨 ASALTAN CASA DE PORTERO DEL @clubleonfc



Irving Martínez sorprendió a varios sujetos que presuntamente robaban su domicilio durante la madrugada.



Al descubrirlos, uno de los delincuentes habría disparado contra el futbolista. Martínez resultó ileso.



Los responsables… pic.twitter.com/f9gJHxsWsz — QuiqueRivera (@QuiqueRivera) August 30, 2026

Los presuntos ladrones habrían ingresado después de saltar una barda ubicada en la parte trasera de la propiedad, aprovechando que la zona colinda con un área despoblada.

La situación cambió cuando Martínez y su familia llegaron a la vivienda y detectaron la presencia de los intrusos.

Al percatarse de que habían sido descubiertos, los sujetos comenzaron a escapar por la parte posterior del inmueble. Cinco de ellos lograron salir rápidamente, mientras que otro quedó rezagado dentro de la propiedad.

Fue entonces cuando el portero siguió al hombre que intentaba escapar, durante la huida, uno de los presuntos delincuentes sacó un arma de fuego y realizó un disparo a pocos metros de Martínez. El futbolista logró ponerse a salvo y el agresor escapó junto con sus cómplices.

Las cámaras de seguridad registraron parte del momento y las imágenes muestran el riesgo al que estuvo expuesto el guardameta.

¿Le dispararon a Irving Martínez? ¿Cómo está el portero del León?

El disparo no alcanzó a Irving Martínez, por lo que el futbolista resultó ileso, tampoco se reportaron personas lesionadas entre sus familiares o acompañantes.

Tras el incidente, la familia solicitó apoyo de seguridad y se dio aviso a las autoridades. Hasta los primeros reportes no se habían informado detenciones relacionadas con el robo.

El caso quedó registrado en las cámaras de seguridad del domicilio y las imágenes podrían formar parte de la investigación.

¿Quién es Irving Martínez?

Irving Omar Martínez Gutiérrez, de 22 años, es portero del Club León y forma parte de las alternativas del primer equipo.

El guardameta, nacido el 6 de marzo de 2004, pertenece al León y ha sido convocado como suplente en encuentros de Liga MX durante el Apertura 2026.

Martínez fue incluido en la convocatoria del León para el partido ante Atlante, en el que permaneció en el banquillo, antes de regresar a su domicilio en León.

El robo ocurre además en una zona que ya había sido relacionada con un incidente de inseguridad que involucró a un futbolista del León. En 2025, el uruguayo Nicolás Fonseca fue víctima de un hecho delictivo mientras se trasladaba por la carretera León-Lagos de Moreno.

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