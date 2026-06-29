Isaac del Toro debuta en el Tour de Francia 2026: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver la carrera en vivo en México?

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Isaac Del Toro debutará en el Tour de Francia 2026 Foto: Reuters

El ciclista mexicano Isaac del Toro tendrá su debut en el Tour de Francia 2026 el próximo 4 de julio tras confirmarse su participación como parte de la alineación del UAE Team Emirates-XRG.

La carrera de ciclismo contará con 21 etapas y tendrá una duración de tres semanas, donde el mexicano contará con un rol de apoyo en montaña.

¿Cuándo y dónde ver el Tour de Francia 2026?

La competición de ciclismo, que tendrá una duración de tres semanas, dará inicio el siguiente sábado 4 de julio con una contrarreloj por equipos, con salida y meta en Barcelona.

Esta primera etapa se podrá ver a las 8:00 horas en México, aunque esto podría sufrir cambios de acuerdo con las condiciones climáticas.

Asimismo, la transmisión correrá a cargo de ESPN y a través del sistema de streaming de Disney+. Cabe señalar que la etapa final de la competencia, lo que significa la llegada de los competidores a París, está programada para el domingo 26 de julio.

La participación de Isaac del Toro

El ciclismo mexicano vivirá un momento histórico con el debut de Isaac del Toro en el Tour de Francia, quien, a sus 22 años, ha sido confirmado como parte de la alineación del UAE Team Emirates-XRG.

“Tres semanas. 21 etapas. El mayor premio del deporte por defender. Estamos listos para darlo todo en letourdefrance. Antes del 113.º Tour de Francia, nos complace anunciar nuestro equipo de ocho corredores, liderado por el cuatro veces campeón”.

El mexicano tomará un rol de apoyo en montaña en favor del líder de su equipo y cuatro veces campeón, Tadej Pogačar.

¿Quién es Isaac del Toro?

Isaac del Toro es un joven ciclista originario de Baja California, nacido en noviembre de 2003. Desde muy temprana edad demostró un gran gusto por el ciclismo de montaña y las carreras de carretera.

El mexicano recientemente se consagró como el ganador del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 y también es reconocido por su gran desempeño en el Giro de Italia 2025.

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