Así fueron los disturbios en Buenos Aires tras la derrota de la “Albiceleste” en la final del Mundial 2026

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Los hechos sucedieron alrededor de la medianoche. Foto: AFP

Tras la derrota de Argentina ante España en la Final del Mundial 2026, durante el domingo, en Buenos Aires, hacia la medianoche en las inmediaciones del Obelisco, la policía dispersó a un grupo que protagonizó disturbios.

Para esto, los agentes usaron gases lacrimógenos, agua y balas de goma para desalojar a estas personas que se encontraban en el lugar para celebrar el paso de la “Albiceleste” en la justa mundialista.

Como señalan medios locales, de un momento a otro, la policía, que implementó un operativo en la zona compuesto por alrededor de mil elementos, tuvo que intervenir luego de que dicho grupo comenzó a arrojar botellas y piedras contra ellos.

Aunque no se reportaron lesionados, al menos 15 personas fueron detenidas por las autoridades.

En la capital argentina, desde la tarde, miles de personas se congregaron con fuegos artificiales, cánticos de hinchadas y hasta Djs improvisados con música electrónica.

Cabe mencionar que la celebración también se replicó en distintos barrios.

Foto: AFP

“El dolor es muy grande”, dice Messi tras caer ante España

Un día después de la derrota, Lionel Messi dijo este lunes que “va a costar que cierre esta herida“, en un mensaje en redes sociales en el que no aclaró su futuro con la selección.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”, escribió el capitán en una publicación en Instagram.

“Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo“, remarcó la “Pulga”.

Messi, como el resto de sus compañeros, abandonó el domingo el estadio sin hacer declaraciones tras la derrota ante España por 1-0 con un gol de Ferran Torres en la prórroga.

El domingo, tras recibir la medalla de plata, se quebró en llanto cuando la selección fue a agradecer el apoyo de sus aficionados.

“También quiero felicitar a España por el campeonato”, agregó Messi para cerrar el mensaje a sus 514 millones de seguidores en Instagram.

Selección de Argentina regresa a Buenos Aires

Sin Lionel Messi y con la ausencia de otros jugadores, parte de la selección argentina y su cuerpo técnico regresa a Buenos Aires este lunes por la tarde, dio a conocer la prensa local.

El avión que los traslada desde Nueva York arribará al aeropuerto internacional de Ezeiza hacia las 18:30 del horario local.

Como en otros regresos a casa de la “Albiceleste”, se prevé que seguidores los reciban en la terminal aérea o en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cercano al aeropuerto, donde suelen alojarse.

“Algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso”, declaró la AFA el domingo por la noche.

El organismo informó que sólo regresará a Buenos Aires “una parte de la delegación integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff”.

Aunque la AFA no precisó cuál fue la decisión de Messi, la prensa local descartó su regreso a Argentina junto con el resto del plantel.

Algunos medios locales indican que Lionel Scaloni, director técnico del equipo, tampoco integra la comitiva.

Entre los que sí se espera que aterricen en la capital argentina se encuentran Emiliano “Dibu” Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Cuti Romero, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister.

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