¿Cuándo vuelve a correr Isaac del Toro? Fecha y más detalles

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El corredor volverá pronto a la pista. Foto: Getty Images

Isaac del Toro volverá a la acción mañana, martes 21 de julio, cuando se dispute la Etapa 16 del Tour de Francia 2026, una jornada que según expertos en el deporte podría ser decisiva en la pelea por la clasificación general.

Después de protagonizar una espectacular recuperación en la etapa 15, donde sufrió una caída, logró reincorporarse y terminó en el podio, el ciclista mexicano enfrentará ahora un contrarreloj individual de 26.1 kilómetros entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains.

¿Cómo será la etapa 16 del Tour de Francia?

Foto: Gettyimages

La etapa 16 tendrá un recorrido de 26.1 kilómetros y se disputará bajo la modalidad de contrarreloj individual, por lo que cada ciclista recorrerá el trayecto por separado, buscando registrar el mejor tiempo posible.

Este tipo de pruebas suele marcar diferencias entre los aspirantes al título, ya que los corredores no pueden apoyarse en sus compañeros de equipo y todo depende de su rendimiento contra el cronómetro.

Además, la contrarreloj antecede a las últimas etapas de montaña, donde normalmente se define al ganador del Tour.

¿Cuándo termina el Tour de Francia 2026?

La edición 2026 del Tour de Francia comenzó el 4 de julio con la participación de 23 equipos y concluirá el 26 de julio, fecha en la que se conocerá al nuevo campeón de la ronda francesa.

Con varias etapas decisivas aún por disputarse, Isaac del Toro buscará mantenerse entre los protagonistas de la clasificación general y cerrar con una buena trayectoria en la carrera más importante del ciclismo mundial.

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