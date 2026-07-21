Sheinbaum abandera a la delegación mexicana rumbo a Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

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Abanderamiento de la delegación mexicana. Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este lunes la ceremonia de abanderamiento de la delegación mexicana que representará al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, certamen en el que México buscará conquistar el tricampeonato regional y mantenerse como la potencia deportiva de la zona.

La ceremonia se llevó a cabo en Palacio Nacional, donde la mandataria recibió a atletas, entrenadores y autoridades deportivas, quienes iniciarán en los próximos días su camino hacia la justa que arrancará oficialmente el 24 de julio en República Dominicana.

¡MÉXICO YA TIENE A SUS ABANDERADOS!🇲🇽🏅



Juan Celaya y Gabriela Rodríguez encabezaron el abanderamiento de la delegación mexicana rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. 🇲🇽✨



Con el lábaro patrio en alto y la ilusión de todo un país, los atletas recibieron el… pic.twitter.com/7gRYVZ6un9 — Claro Sports (@ClaroSports) July 20, 2026

La ceremonia fue encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada por María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), y Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Durante el evento, las autoridades dedicaron un mensaje de aliento a los integrantes de la delegación, destacando el honor y la responsabilidad que implica representar a México en una justa que reunirá a atletas de 37 países en 40 disciplinas deportivas.

En su discurso, Sheinbaum resaltó el valor histórico y el orgullo de portar los colores nacionales en una competencia internacional. “Representar a México es algo único. Piensen en nuestra historia. Muy pocos países en el mundo tienen la historia que tenemos. Ustedes representan a México y lo hacen con un orgullo extraordinario”, expresó la mandataria durante el acto protocolario.

Deportistas mexicanos recibirán incentivos por medalla

Además del acto protocolario, se dieron a conocer los estímulos económicos que recibirán los atletas mexicanos que suban al podio en Santo Domingo 2026, de acuerdo con las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En las pruebas individuales, los premios serán de:

50 mil pesos por medalla de oro

por medalla de oro 30 mil pesos por plata

por plata 15 mil pesos por bronce

Para las pruebas compartidas, los incentivos serán de:

30 mil pesos por oro

por oro 15 mil pesos por plata

por plata 10 mil pesos por bronce

Mientras que en las competencias por equipos, cada integrante recibirá:

15 mil pesos por oro

por oro 10 mil pesos por plata

por plata 8 mil pesos por bronce

México busca otro récord en Santo Domingo 2026

La delegación mexicana llegará a los Juegos Centroamericanos con el objetivo de revalidar el título obtenido en San Salvador 2023, donde el país terminó como líder del medallero y estableció una marca histórica.

Para esta edición, las autoridades deportivas esperan superar las 145 medallas de oro, una cifra que representaría un nuevo récord para México.

Aunque reconocen que el nivel competitivo de la región ha aumentado, especialmente por el crecimiento de países como Colombia.

En total, 646 atletas mexicanos consiguieron su clasificación a la justa regional.

Además de buscar mantenerse en la cima del medallero, México competirá por las plazas disponibles en 20 disciplinas que otorgarán clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

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