Esposa de aficionado argentino agredido afuera del Fan Fest del Zócalo revela su estado de salud: presenta doble fractura

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La esposa de Paulo Javier Juárez, el aficionado argentino que fue golpeado tras asistir al Fan Fest instalado en el Zócalo de la Ciudad de México para ver la final del Mundial 2026, pidió justicia y ayuda para identificar a los responsables de la agresión que mantiene a su esposo hospitalizado.

En entrevista para Uno TV, Mariela Castrofranco Cuevas relató cómo ocurrieron los hechos y aseguró que la familia ya presentó una denuncia ante las autoridades, además de solicitar el apoyo de cualquier persona que cuente con videos o fotografías del ataque.

¿Cuál es el estado de salud del aficionado argentino?

La esposa de Paulo informó que el aficionado permanece hospitalizado a consecuencia de las lesiones sufridas durante la agresión.

“Se dieron cuenta de que habían sido los mismos locatarios de la calle, ni siquiera eran personas que habían estado en el partido y pues ahora está en el hospital, está internado”, dijo durante la entrevista.

De acuerdo con Mariela, Paulo Javier Juárez presenta fractura de nariz, fractura de la órbita del ojo y hematomas en distintas partes del cuerpo, por lo que continúa bajo atención médica.

“Salieron de la nada y comenzaron a golpearlo”

De acuerdo con Mariela, la agresión ocurrió cuando caminaban hacia la estación Allende del Metro, poco después de que concluyera la final del Mundial.

Según su testimonio, un grupo de personas comenzó a insultarlos mientras avanzaban por el Centro Histórico.

Aunque intentaron ignorarlos y continuar su camino, varios sujetos presuntamente salieron de algunos locales comerciales ubicados en la calle de Motolinia y comenzaron a golpear a Paulo.

“De repente y de la nada salieron aproximadamente diez personas y lo empezaron a golpear y a patear; logró levantarse y volvió a caminar y nuevamente lo volvieron a agredir”, relató.

Mariela señaló que uno de los acompañantes también resultó lesionado al intentar intervenir para ayudar a su esposo.

Familia pide apoyo para identificar a los agresores

Tras la agresión, la familia presentó una denuncia y espera que las autoridades logren identificar a los responsables.

Durante la entrevista con Uno TV, Mariela hizo un llamado a las personas que hayan presenciado el ataque o que cuenten con videos de lo ocurrido para que compartan ese material,

La esposa considera que podría ser clave para fortalecer la investigación y facilitar el proceso de denuncia.

La familia confía en que las imágenes permitan esclarecer lo ocurrido y que los responsables de la agresión sean llevados ante la justicia.

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