Isaac del Toro es el segundo mejor ciclista del mundo tras triunfo en UAE Tour 2026

Isaac del Toro se sube al podio. Foto: AFP

Isaac del Toro está en su mejor momento, pues tras ganar en el UAE Tour 2026, se ha convertido en el segundo lugar del ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), consolidándose como una de las grandes figuras del pelotón internacional.

Con su victoria en territorio emiratí, del Toro alcanzó 6,224 puntos, superando al danés Jonas Vingegaard, quien ahora aparece tercero con 5,724 unidades. El liderato sigue en manos del esloveno Tadej Pogacar, que domina la clasificación con 11,255 puntos, aunque la diferencia comienza a acortarse ante el ascenso constante del mexicano.

El triunfo en el UAE Tour no fue casualidad, según expertos, pues del Toro mostró regularidad durante toda la competencia y brilló especialmente en la etapa reina, donde impuso condiciones en la montaña para quedarse con el maillot rojo. Su rendimiento confirmó que no solo es una promesa, sino una realidad capaz de competir al más alto nivel en pruebas por etapas.

¿Cuándo vuelve a competir Isaac del Toro?

A inicios de marzo, el mexicano afrontará tres retos en Italia que podrían acercarlo aún más al liderato mundial. El primero será la Strade Bianche el 7 de marzo, una exigente carrera sobre caminos de tierra en la Toscana. En 2025 terminó en el puesto 33, pero su forma actual invita a pensar en un resultado mucho más competitivo.

Posteriormente, disputará el Tirreno-Adriático del 9 al 15 de marzo, una prueba de siete etapas para sumar puntos importantes y medir su resistencia. Finalmente, cerrará ese bloque con la Milano-Sanremo el 21 de marzo, uno de los monumentos más prestigiosos del ciclismo.

