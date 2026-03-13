Isaac del Toro recupera el liderato de la Tirreno-Adriático 2026 tras terminar la Etapa 5 en segundo lugar

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Isaac del Toro acaba segundo en la Etapa 5 de Tirreno-Adriático. Foto: Getty Images

Isaac del Toro, ciclista mexicano de 22 años, terminó la quinta etapa de la Tirreno-Adriático 2026 en segundo lugar con lo que se irá a dormir este viernes 13 de marzo como el líder general de la competencia. Cabe destacar que el apodado “Torito” perdió el primer lugar general el jueves tras una complicada cuarta etapa.

El ganador del día fue el danés Michael Valgren en una carrera llena de emociones hasta el último kilómetro y con una actuación sólida por parte del oriundo de Ensenada, Baja California, quien sigue firme rumbo a un nuevo triunfo en su carrera, según Claro Sports.

Isaac del Toro vuelve a la cima de la Tirreno-Andriático 2026

Luego de un jueves complejo, Isaac del Toro volvió a colocarse como el hombre a vencer en la Tirreno-Adriático 2026 tras el subliderato de la quinta etapa.

“Segundo puesto para Isaac del Toro y recuperando el maillot de líder en la Tirreno-Adriático. Bien hecho, Torito”. UAE Team Emirates

A falta de múltiples etapas por disputarse, el ensenadense logró reponerse para mantener vivas sus aspiraciones de conquistar una de las carreras por etapas más importantes del calendario previo al Giro de Italia 2026.

Isaac del Toro — UAE Team Emirates – XRG — 20:10:40 Giulio Pellizzari — Red Bull – BORA – hansgrohe — a 0:23 Matteo Jorgenson — Team Visma | Lease a Bike — a 0:34 Primož Roglič — Red Bull – BORA – hansgrohe — a 0:44 Giulio Ciccone — Lidl – Trek — a 1:05 Tobias Halland Johannessen — Uno-X Mobility — a 1:08 Alessandro Pinarello — VF Group – Bardiani CSF – Faizanè — a 1:24 Ben Healy — EF Education – EasyPost — a 1:24 Magnus Sheffield — INEOS Grenadiers — a 1:27 Santiago Buitrago — Bahrain – Victorious — a 1:28 Alan Hatherly — Team Jayco AlUla — a 1:43 Javier Romo — Movistar Team — a 1:48 Andrea Vendrame — Team Jayco AlUla — a 1:49 Richard Carapaz — EF Education – EasyPost — a 2:11 Michael Storer — Tudor Pro Cycling Team — a 2:13

El italiano Giulio Pellizzari es el más cercano competidor con respecto a Isaac del Toro, quien le lleva una ventaja de 23 segundos; les siguen Matteo Jorgenson y Primož Roglič

Así fue la gran carrera de Isaac del Toro este viernes

La Etapa 5 de la Tirreno-Adriático 2026 fue una jornada de 184 kilómetros entre Marotta-Mondolfo, la cual presentó constantes subidas y descensos que exigieron al pelotón desde el inicio.

Claro Sports relató que un grupo de fugados tomó ventaja durante buena parte del recorrido, con Valgren como uno de los protagonistas, mientras el pelotón principal se mantuvo atento a los movimientos en la general.

En ese grupo perseguidor apareció Del Toro, respaldado por el trabajo colectivo del UAE Team Emirates XRG, de acuerdo con el medio deportivo mexicano

En el ascenso final al Santuario Beato Sante, Isaac del Toro aceleró el ritmo del pelotón y logró responder a varios ataques de rivales directos, entre ellos el ecuatoriano Richard Carapaz.

“Su movimiento le permitió reducir distancias con el grupo de punta y colocarse en una posición ideal para disputar los puestos de adelante”. Claro Sports

Mientras tanto, Valgren consolidó su escapada en los últimos metros para quedarse con la victoria de la etapa con un tiempo de 4:43:33. Sin embargo, detrás del danés apareció Isaac del Toro con un cierre explosivo que le permitió cruzar la meta en el segundo lugar, a solo 11 segundos.

Michael Valgren – EF Education–EasyPost – 4:43:33 Isaac del Toro – UAE Team Emirates XRG – +0:11 Matteo Jorgenson – Team Visma | Lease a Bike – +0:11 Tobias Halland Johannessen – Uno‑X Mobility – +0:24 Giulio Ciccone – Lidl‑Trek – +0:28 Giulio Pellizzari – Red Bull–BORA–hansgrohe – +0:30 Primož Roglič – Red Bull–BORA–hansgrohe – +0:30 Alessandro Pinarello – NSN Cycling Team – +0:40 Michael Storer – Tudor Pro Cycling Team – +0:41 Santiago Buitrago – Bahrain Victorious – +0:41

El pedalista azteca incluso protagonizó un intenso duelo en el último kilómetro con el estadounidense Matteo Jorgenson, quien también llegó en el mismo tiempo.

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