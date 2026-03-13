Julio César Chávez Jr. tendrá una nueva pelea: ve fecha, rival y sede

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Julio César Chávez Jr. vuelve al combate. Foto: AFP

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. volverá al ring en poco tiempo con una pelea que marcará un nuevo intento por retomar el ritmo en su carrera profesional. El combate ya tiene fecha, rival y sede confirmados, lo que ha generado expectativa entre los aficionados al boxeo en México.

Tras una victoria reciente y después de la controversia legal que enfrentó al ser vinculado con el narcotráfico, el hijo de la leyenda del boxeo buscará una victoria en el ring.

¿Cuándo pelea Julio César Chávez Jr.?

El excampeón mundial Julio César Chávez Jr. enfrentará al boxeador peruano David Solorzano el próximo 25 de abril de 2026 en el Parque Adolfo López Mateos en la ciudad de Reynosa, en el estado de Tamaulipas, como parte de una función que incluirá 12 combates en total y que también servirá como plataforma para impulsar a jóvenes boxeadores locales.

Este será el segundo combate del año para Chávez Jr., luego de su victoria el 24 de enero, cuando derrotó por nocaut técnico al argentino Ángel Julián Sacco en una pelea celebrada en San Luis Potosí.

Durante la rueda de prensa de su presentación del evento, Julio César Chávez Jr. señaló que este combate representa una oportunidad importante para demostrar su preparación y volver a colocarse en peleas de mayor nivel.

“Queremos dar una pelea buena para demostrar que estamos listos para ese tipo de peleas. Estoy contento, nunca había peleado aquí en Reynosa”. Julio César Chávez Jr, boxeador

El evento cuenta con el respaldo del Consejo Mundial de Boxeo, presidido por Mauricio Sulaimán, además del apoyo del gobierno municipal encabezado por Carlos Peña Ortiz.

Además de la función deportiva, el evento incluirá actividades comunitarias. Antes de la pelea, Julio César Chávez Jr. y su padre, la leyenda del boxeo Julio César Chávez, participarán en acciones de labor social en Reynosa, visitando escuelas y dialogando con niños y jóvenes.

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