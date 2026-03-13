Panini presenta tarjetas Adrenalyn XL para el Mundial 2026: cuándo salen y cuánto costará completar la colección

GENERANDO AUDIO...

Panini presenta tarjetas Adrenalyn para el Mundial 2026. Foto: A. Flores / Uno TV

La emoción por la Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza a sentirse cada vez con más fuerza y a tres meses de que el torneo arranque en México, Estados Unidos y Canadá, la empresa italiana Panini presentó Adrenalyn XL, una colección especial de tarjetas inspirada en el futbol internacional y en las estrellas que podrían brillar en la próxima Copa del Mundo.

Para millones de aficionados, coleccionar tarjetas y estampas de futbol es una tradición que acompaña cada ciclo mundialista. Desde hace décadas, Panini se ha convertido en un referente de esa cultura, con productos que no solo capturan momentos del deporte, sino que también se transforman en recuerdos familiares que pasan de generación en generación.

La presentación de esta nueva colección estuvo encargada por Marina Benavides, Directora General de Panini México, también participaron el exfutbolista Luis Roberto Alves Zague, el creador de contenido Bastian Delfín y el periodista Alex de la Rosa, quienes compartieron anécdotas sobre el impacto que han tenido estas colecciones entre los aficionados al futbol.

Presentación del álbum. Foto: A. Flores / Uno TV

La colección Adrenalyn XL estará compuesta por 630 tarjetas que incluyen futbolistas de distintos equipos y selecciones. De ese total, 410 corresponden a cartas base, mientras que el resto pertenece a distintas categorías especiales, entre ellas tarjetas raras, cartas de rookies y ediciones premium que serán especialmente buscadas por los coleccionistas.

Además, existen nueve tarjetas raras con combinaciones especiales de jugadores, lo que incrementa el atractivo para quienes buscan completar la colección o encontrar las piezas más valiosas, una de ellas es una en la que aparecen tres futbolistas de Argentina, uno de ellos Lionel Messi.

Cada sobre incluirá ocho tarjetas y un cupón para jugar en línea, lo que permitirá a los aficionados interactuar con el producto también en formato digital. De igual forma, Panini ofrecerá distintas cajas y formatos de colección, además de un binder especial para guardar las cartas más importantes.

¿Cuándo salen a la venta?

Las tarjetas estarán disponibles a partir del viernes 13 de marzo en puestos de revistas, tiendas autorizadas y en la página oficial de Panini. Cada sobre tendrá un costo de 39 pesos. En caso de que un coleccionista lograra reunir las 630 tarjetas sin repetidas, el costo estimado sería de poco más de 3 mil pesos mexicanos, aunque en la práctica suele ser mayor debido a las cartas repetidas.

¿Y el álbum de estampas?

Sobre el esperado álbum oficial de la Copa del Mundo, Panini explicó que todavía no existe una fecha de lanzamiento confirmada. La empresa espera a que finalice el repechaje internacional para conocer a todas las selecciones clasificadas al torneo.

Una vez que esté definido el listado completo de participantes del Mundial, la compañía podrá presentar la tradicional colección que acompaña cada edición del torneo.

Un producto que conecta generaciones

Todo sobre la colección. Foto: A. Flores / Uno TV

Durante el evento, Marina Benavides destacó que uno de los valores más importantes de estas colecciones es su capacidad para unir a distintas generaciones.

“Hay pocos productos que realmente son transgeneracionales. Puedes imaginar a un abuelo y a un niño, incluso si son de épocas distintas, compartiendo la emoción de abrir un sobre y encontrar a su jugador favorito. Esa es la magia de Panini”, explicó.

La directiva también subrayó que el momento de abrir un sobre genera una emoción especial para los aficionados. “Es la sorpresa, la ilusión de ver qué tarjeta te salió. Ese instante en el que dices ‘aquí está’, cuando encuentras al jugador que buscabas, es algo que trasciende y se vuelve más que solo coleccionar”.

Por su parte, el periodista Alex de la Rosa resaltó que la marca ha logrado mantenerse vigente durante más de seis décadas.

“Panini lleva más de 60 años conectando generaciones. Es un puente entre quienes empezaron a coleccionar hace mucho tiempo y las nuevas generaciones que hoy viven el futbol también a través de redes sociales”, comentó.

El sueño de aparecer en una tarjeta

Luis Roberto Alves Zague en la presentación. Foto: A. Flores / Uno TV

El exdelantero del Club América, Zague, recordó lo que significaba para él coleccionar estampas cuando era niño y cómo ese recuerdo se convirtió en un sueño personal.

“Imagínate, eres niño, tienes cinco o seis años y sueñas no solamente con salir en una estampita. Yo veía las estampitas de mi padre y pensaba que algún día también quería aparecer en una”, relató.

Con el paso del tiempo, ese deseo se volvió realidad cuando apareció en una colección de Panini e incluso en la portada del álbum del Mundial de 1994.

Zague apareció en la portada del álbum 1994. Foto: A. Flores / Uno TV

“Para un niño que ama el futbol, salir en una tarjeta es algo extraordinario. Es un recuerdo que queda para siempre y que tus hijos o tus nietos pueden ver y decir: ‘Mira, ahí está mi papá o mi abuelo’”, añadió.

El coleccionismo también conquista las redes sociales

El creador de contenido Bastian Delfín explicó que el coleccionismo de tarjetas vive actualmente un nuevo auge gracias a internet y las plataformas digitales.

Según señaló, cada vez es más común ver transmisiones en vivo en plataformas como TikTok o YouTube donde creadores abren sobres de cartas frente a miles de espectadores.

“En los lives ves a 10 mil, 20 mil o hasta 50 mil personas viendo cómo alguien abre sobres de cartas. El coleccionismo está creciendo muchísimo en redes sociales”, explicó.

Delfín añadió que muchos aficionados buscarán tarjetas de estrellas actuales como Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, quienes podrían protagonizar algunas de las cartas más codiciadas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.