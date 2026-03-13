Muere Enric Reyna, expresidente del FC Barcelona, a los 85 años

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Enric Reyna se hizo socio del Barça el 15 de septiembre de 1965. Foto: IA

Enric Reyna, presidente del FC Barcelona durante 2003, falleció a los 85 años, informó el club este viernes 13 de marzo de 2026 a través de sus redes sociales.

“El FC Barcelona lamenta anunciar el fallecimiento de su expresidente Enric Reyna, quien dirigió el club entre febrero y mayo de 2003”. Escribió la organización en sus cuentas oficiales

“Queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos, y a toda la comunidad del Barça”, agregó la organización deportiva.

Enric Reyna fue presidente del FC Barcelona en 2003; ¿cómo llegó al puesto?

Nacido en Barcelona el 15 de mayo de 1940, Enric Reyna Martínez se hizo socio del Barça el 15 de septiembre de 1965.

El también promotor inmobiliario fue nombrado miembro de la Junta Directiva de Joan Gaspart cuando este accedió a la presidencia el 24 de julio de 2000.

Posteriormente, en diciembre de 2002 llegó a ser vicepresidente del club, cargo que ocupó hasta febrero de 2003, cuando Gaspart renunció a la presidencia.

Tras esa dimisión y en cumplimiento de los estatutos de la institución, Reyna asumió la presidencia del FC Barcelona y permaneció en el cargo hasta la Asamblea extraordinaria celebrada el 5 de mayo de 2003.

El propio club ha señalado que Reyna encabezó al Barcelona en una etapa especialmente complicada.

¿Cómo fue la gestión de Enric Reyna?

Después de la dimisión de toda la Junta Directiva, el club quedó bajo el control de una Comisión Gestora presidida por Joan Trayter, cuyo objetivo era preparar nuevas elecciones presidenciales.

Los tres meses de Enric Reyna al frente del Barcelona coincidieron con una fuerte crisis económica y con un momento deportivo complicado para el equipo de fútbol.

Aun así, durante ese periodo el club consiguió tres títulos en sus diferentes secciones:

Copa del Rey de baloncesto

Copa del Rey de hockey sobre patines

Copa EHF de balonmano

“En cualquier caso, la salud social del club seguía siendo fuerte, como demostraban los 105 mil 983 socios barcelonistas inscritos en mayo de 2003”, resaltó el club en un comunicado.

Por otro lado, durante la presidencia de Enric Reyna se firmó un convenio de colaboración con el Consell Català de l’Esport para fomentar la práctica, la difusión y la exhibición del deporte entre los niños, niñas y jóvenes en edad escolar de Catalunya, en marzo de 2003.

“La breve y difícil presidencia de Reyna fue el preludio de tiempos mejores para el barcelonismo. Como dijo el propio presidente en su discurso de despedida el 5 de mayo de 2003: ‘Sueño con un Barça del que socios, simpatizantes, empleados, jugadores y directivos se sientan orgullosos de los colores y de cómo se hacen las cosas’”. Recordó el FC Barcelona

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