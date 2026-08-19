¡Con el pie derecho! Isaac del Toro vuela y gana el prólogo del Tour de Alemania 2026

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Isaac Del Toro gana el prólogo del Tour de Alemania 2026. Foto: AFP

Isaac del Toro, ciclista mexicano de 22 años, arrancó con el pie derecho el Tour de Alemania 2026 este miércoles 19 de agosto tras conquistar el prólogo de la competencia y asumir el liderato general.

El apodado “Torito”, miembro del UAE Team Emirates-XRG, completó en 3 minutos y 8 segundos la contrarreloj individual de 2.6 kilómetros disputada en Bad Orb.

Esta victoria le ayuda a demostrar que su repertorio va más allá de la montaña y sobre que también puede destacar en esfuerzos explosivos sobre un trazado prácticamente plano.

¡EL TORITO SE VISTE DE LÍDER! 🐂🇲🇽🔥



Isaac Del Toro comenzó a lo grande su participación en el Tour de Alemania 2026 al conquistar el prólogo de 2.6 kilómetros. El mexicano demostró su velocidad en el plano y ahora afrontará como líder la primera etapa de 215.3 kilómetros. 🚴‍♂️🏆 pic.twitter.com/195C9J8ogN — Claro Sports (@ClaroSports) August 19, 2026

El mexicano superó por dos segundos a Paul Magnier, uno de los velocistas más destacados del pelotón, mientras que Laurenz Rex terminó tercero, a cinco segundos del ganador.

Marco Haller registró el mismo tiempo que Rex, pero quedó en la cuarta posición, de acuerdo con la clasificación oficial del Tour de Alemania.

Del Toro sorprende a los velocistas en Bad Orb

Magnier había establecido la primera gran referencia de la jornada con un tiempo de 3:10.21, registro que durante varios minutos lo colocó como favorito para llevarse la victoria.

El francés del Soudal Quick-Step llegaba además con confianza después de conquistar la ADAC Cyclassics y por las características rápidas del circuito era uno de los principales candidatos.

Sin embargo, Del Toro apareció en la parte final de la prueba y cambió el panorama, el mexicano fue el penúltimo corredor en tomar la salida, por lo que tuvo la oportunidad de conocer las referencias de sus principales rivales antes de completar su recorrido.

Del Toro mantuvo un ritmo elevado en las curvas y respondió en el pequeño ascenso incluido en un trazado que la organización definió como corto, intenso y técnicamente exigente.

Su tiempo de 3:08 representó una velocidad promedio cercana a los 49.8 kilómetros por hora.

⏱️ Auftakt der 🇩🇪 #DeineTour in Bad Orb: 🇲🇽 Isaac del Toro gewinnt den Prolog knapp vor 🇫🇷 Paul Magnier und geht morgen im Leadertrikot in die erste Etappe! pic.twitter.com/0tN0jm8A8I — Tour de France – DE (@letour_de) August 19, 2026

La victoria cobra todavía mayor relevancia por los corredores que quedaron detrás. Magnier, considerado uno de los hombres más rápidos de la competencia, no pudo conservar la primera posición ante la potencia del mexicano.

Laurenz Rex terminó quinto segundos detrás de Del Toro, mientras que Andrea Raccagni Noviero fue quinto a seis segundos.

Benjamin Thomas, António Morgado, Giulio Ciccone, Tibor del Grosso y Tobias Müller completaron los diez primeros lugares.

Ciccone pierde siete segundos con Del Toro

Uno de los resultados que más puede pesar de cara a la clasificación general es el de Giulio Ciccone, señalado como uno de los principales rivales de Del Toro por el título.

El italiano del Lidl-Trek finalizó en la octava posición con un tiempo de 3:15, por lo que comenzó la carrera con siete segundos de desventaja respecto al mexicano.

Aunque la diferencia todavía es corta, puede adquirir importancia en una competencia de cinco días en la que las bonificaciones y los ataques pueden modificar rápidamente la clasificación.

Ciccone tendrá oportunidades para recuperar terreno conforme aumente la dificultad del recorrido, especialmente en las jornadas con mayor desnivel, donde sus características como escalador pueden permitirle buscar segundos frente al mexicano.

UAE Team Emirates-XRG coloca a varios corredores en el top 15

El equipo de Del Toro también tuvo un buen inicio, António Morgado terminó séptimo, a siete segundos del líder, mientras Nils Politt ocupó la posición 12, a ocho segundos.

Estos resultados pueden ser importantes para la estrategia del UAE Team Emirates-XRG durante las próximas jornadas, ya que Del Toro contará con compañeros bien colocados en la clasificación para protegerlo y responder ante posibles movimientos de sus rivales.

El otro mexicano presente en la competencia, Edgar David Cadena, finalizó en el puesto 42 con un tiempo de 3:23, a 15 segundos del ganador.

Del Toro afronta como líder la primera etapa

Después de conquistar el prólogo, Isaac del Toro comenzará la primera etapa del Tour de Alemania 2026 con el jersey de líder general y una ventaja de dos segundos sobre Magnier, cinco sobre Rex y siete respecto a Ciccone.

El desafío para el UAE Team Emirates-XRG será ahora controlar una jornada mucho más larga, proteger al mexicano y evitar que alguno de sus principales rivales consiga recuperar terreno mediante ataques o bonificaciones.

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