Muere Finlay Tarling, ciclista profesional de 19 años, tras grave accidente en la Vuelta a Portugal

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Foto: Shutterstock

Finlay Tarling, ciclista británico de 19 años, murió este viernes 14 de agosto, tras sufrir un grave accidente durante la octava etapa de la Vuelta a Portugal, informaron los organizadores de la competencia.

“Los organizadores de la 87 Vuelta a Portugal lamentan amargamente tener que anunciar el fallecimiento del corredor británico Finlay Tarling, del NSN Development Team, después de un grave accidente sufrido en la octava etapa de la carrera”, señaló el comité organizador en un comunicado publicado en su cuenta de X.

COMUNICADO



A organização da 87.ª Volta a Portugal em Bicicleta Jogos Santa Casa lamenta profundamente informar o falecimento do corredor britânico Finlay Tarling, da NSN Development Team, na sequência de um grave acidente ocorrido durante a 8.ª etapa da prova. — Volta a Portugal (@VoltaPortugal) August 14, 2026

Las circunstancias exactas del accidente todavía no han sido esclarecidas oficialmente. Sin embargo, la televisión pública portuguesa RTP informó que el ciclista habría sido atropellado por un automóvil que circulaba en sentido contrario.

Por su parte, la Guardia Nacional Republicana (GNR) confirmó la colisión entre un ciclista y un vehículo ligero. “No conocemos todavía exactamente las circunstancias de cómo se produjo todo. Vamos a investigarlo”, declaró el portavoz del organismo, Tiago Machado.

Suspenden la etapa en señal de duelo

Finlay Tarling fue atendido de inmediato por los equipos médicos, pero no pudieron salvarle la vida. El deportista era hermano menor de Joshua Tarling, ciclista del equipo Netcompany-Ineos.

El joven había conseguido este año el tercer lugar en el Campeonato de Gran Bretaña Sub-23 de contrarreloj.

Tras el accidente mortal, la Vuelta a Portugal fue suspendida cuando faltaban aproximadamente 20 kilómetros para llegar a la meta en Fafe, en el norte del país. Además, los organizadores cancelaron las ceremonias protocolarias del podio “en señal de respeto y de duelo”.

Cándido Barbosa, presidente de la Federación Portuguesa de Ciclismo, calificó el fallecimiento como “el momento más difícil” de su vida.

We are heartbroken to announce the passing of Finlay Tarling at the Volta a Portugal today.



Fin was a much loved member of our team but most importantly, he was a son, a brother, and a friend to so many. He will be deeply missed.



(1/2) pic.twitter.com/PI3uWkPmvC — NSN Cycling Team (@NSNCyclingTeam) August 14, 2026

El presidente de Portugal, António José Seguro, el primer ministro Luis Montenegro y el NSN Development Team expresaron sus condolencias a la familia de Tarling y a la comunidad ciclista.

“Fin era un miembro muy apreciado de nuestro equipo, pero sobre todo era un hijo, un hermano y un amigo para muchas personas. Le echaremos mucho de menos”, escribió el equipo en redes sociales.

José Marques, responsable de la seguridad de las etapas de la ronda portuguesa, explicó que su equipo busca adaptar la señalización de las carreteras antes de cada jornada para ofrecer la mayor protección posible a los ciclistas.

“Pero hay cosas que no podemos controlar, como la circulación. Eso es controlado por las fuerzas de seguridad, hasta un cierto punto”, declaró a la RTP.

El NSN Development Team es el segundo equipo de NSN, empresa española de ocio cofundada en 2018 por el exfutbolista Andrés Iniesta y que sucedió al Israel Premier Tech en el pelotón.

El fallecimiento de Tarling se suma a una serie de accidentes mortales que han afectado al ciclismo en los últimos años, incluidos los de la suiza Muriel Furrer, de 18 años, en 2024; el italiano Samuele Privitera, de 19, y el español Iván Meléndez, de 17, en 2025.

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