Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron con separación de bienes; revelan quiénes fueron sus testigos

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Detalles de la boda de Georgina Rodriguez y Cristiano Ronaldo. Foto: Getty Images

Nuevos detalles sobre la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez salieron a la luz luego de que el diario portugués Jornal de Notícias (JN) publicara información del acta matrimonial de la pareja, que contrajo matrimonio civil el pasado 11 de agosto enCascais, Portugal.

De acuerdo con el documento, al que tuvo acceso el medio portugués y que fue retomado por El País, el futbolista y la influencer firmaron un acuerdo prenupcial bajo el régimen de separación de bienes un día antes de la ceremonia.

El acta matrimonial señala que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez formalizaron su acuerdo prenupcial el 10 de agosto, un día antes de su boda, ante una notaría en Lisboa.

La pareja eligió el régimen de separación de bienes, por lo que cada uno conserva los bienes que tenía antes del matrimonio y los que adquiera posteriormente.

En caso de realizar alguna compra de manera conjunta, el bien puede pertenecer a ambos, según las condiciones establecidas en este régimen patrimonial.

El certificado matrimonial corresponde al registro 1493/2026 y también establece que ambos mantienen su residencia habitual enRiad, Arabia Saudita, donde Cristiano Ronaldo juega actualmente para elAl-Nassr.

Además, el documento confirma que ninguno de los dos cambió su nombre después de contraer matrimonio.

¿Quiénes fueron los testigos de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina?

La ceremonia se realizó en privado y contó con la presencia de los cinco hijos de la pareja. Sin embargo, el acta matrimonial permitió conocer también la identidad de los cuatro testigos del enlace.

Según Jornal de Notícia, se trata de:

Miguel Paixão, amigo de Cristiano Ronaldo desde sus años en el Sporting de Portugal

Ivana Rodríguez, hermana de Georgina Rodríguez

José Rodríguez Sangil, joyero español

Mónica González Martínez, esposa de Rodríguez Sangil

La presencia de los hijos de la pareja ya había sido mencionada cuando se dio a conocer el matrimonio. Se trata de Cristiano Ronaldo Jr., los mellizos Eva y Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda.

La familia de Cristiano Ronaldo no estuvo en la ceremonia

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la ausencia de la madre y los hermanos de Cristiano Ronaldo durante la ceremonia.

Dolores Aveiro, madre del futbolista, y sus hermanos tampoco estuvieron presentes en el enlace. Sin embargo, esto no necesariamente significa que exista un distanciamiento familiar.

Después de que Cristiano y Georgina compartieran en Instagram una fotografía en la que mostraron sus alianzas matrimoniales, tanto Dolores Aveiro como su hija Katia Aveiro reaccionaron con un corazón a la publicación.

La ausencia de la familia generó especulaciones en Portugal, la presentadora Cristina Ferreira incluso comentó en el programa Dois às 10 que los familiares del futbolista podrían haberse enterado de la ceremonia poco antes de que ocurriera.

“Si lo supieron, fue treinta segundos antes”, afirmó la conductora.

Cristiano Ronaldo responde a las especulaciones sobre su boda

Cristiano Ronaldo no dejó pasar las declaraciones de la presentadora y respondió directamente en una publicación del programa en Instagram.

El futbolista escribió: “Cristina, te voy a dar una exclusiva. Ese canal sabe muy poco”, en referencia a las especulaciones sobre las circunstancias de su boda y la ausencia de algunos integrantes de su familia.

Con la publicación del acta matrimonial, también se conocen nuevos detalles sobre una ceremonia que la pareja mantuvo alejada de los reflectores y que finalmente confirmó su matrimonio después de varios años de relación.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez habían anunciado su compromiso en agosto de 2025, un año antes de celebrar su boda civil en Portugal.

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