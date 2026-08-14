Leagues Cup 2026: clasificados, cruces y fechas de los cuartos de final

GENERANDO AUDIO...

Así se jugarán los cuartos de final de Leagues Cup: Foto: Reuters

La Leagues Cup 2026 finalizó su primera fase de clasificación, dando a conocer a los ocho equipos que jugarán los cuartos de final del torneo entre la Liga MX y la MLS, entre el 25 y 27 de agosto.

Cuatro equipos de cada país calificaron. De México son León, Toluca, América y Monterrey, mientras que de Estados Unidos los equipos que continúan en el torneo son Columbus Crew, Real Salt Lake, Austin FC y Chicago Fire.

🏆🔥 ¡OCHO EQUIPOS, UNA SOLA COPA!



La Leagues Cup 2026 entra en territorio definitivo: los cuatro sobrevivientes de la Liga MX y los cuatro mejores de la MLS ya conocen su camino en los cuartos de final. 🇲🇽⚔️🇺🇸



A partir de ahora no hay margen de error. Cada partido puede… pic.twitter.com/74ioHPxCbO — Claro Sports (@ClaroSports) August 14, 2026

Fechas y cruces de la Leagues Cup 2026

Después de tres jornadas se han definido los cruces entre los clasificados a los cuartos de final del torneo, siendo:

Monterrey (LMX 4) vs. Chicago Fire (MLS 1)

Toluca (LMX 3) vs. Austin FC (MLS 2)

Club América (LMX 2) vs. Columbus Crew (MLS 3)

León (LMX 1) vs. Real Salt Lake (MLS 4)

Cabe destacar que los horarios aún no se han confirmado, por lo que se espera que pronto se dé la información.

¿Cómo se jugarán los cuartos de final de la Leagues Cup 2026?

En esta ronda de eliminación solo se jugará un partido, no existen series de ida y vuelta. El ganador de dichos encuentros avanzará a la siguiente fase.

En los cuartos de final se enfrentarán los equipos de la MLS contra equipos de la Liga MX. Será en la ronda de semifinales donde se podrán enfrentar equipos del mismo país debido a las llaves.

El tiempo extra tampoco se aplicará en esta competencia, pues si el partido resulta en empate tras los 90 minutos, el ganador se definirá en tanda de penales.

¿Dónde ver la Leagues Cup 2026?

La Leagues Cup se podrá disfrutar a través del sistema de streaming de Apple TV, con transmisiones en español e inglés.

Cabe recalcar que el ganador de esta edición, así como el subcampeón y el ganador del partido por el tercer lugar, obtendrán su lugar en la Copa de Campeones Concacaf 2027.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.