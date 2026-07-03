Javier Aguirre molesto por el cambio de horario en el México vs Inglaterra

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El cambio en el México vs Inglaterra modifica el trabajo del Tri. Foto: Cuartoscuro

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, se mostró molesto por el posible cambio de horario del partido entre México e Inglaterra, retomó Claro Sports, aunque aún falta que la FIFA oficialice la modificación.

El encuentro estaba previsto para las 18:00 horas, pero podría disputarse a las 12:00 horas de este 5 de julio en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca) debido al pronóstico de tormenta eléctrica en la CDMX.

El técnico habló en entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, a quien le explicó el impacto que tendría en el Tricolor el cambio de horario que se ha manejado.

“Es como una patada en el estómago, hay que cambiar todo el plan, todo, todo el trabajo. No me gusta nada. Evidentemente acataremos lo que diga FIFA, pero a mí especialmente no me gusta nada, ni a mis jugadores”, declaró.

Aguirre detalló que ya estaba planeado el trabajo del equipo, con una rutina establecida para jugar por la tarde, que incluía activación, alimentación, descanso, plática técnica y traslado, todo encaminado para llegar al partido de las 18:00 horas.

El cambio provocaría una modificación completa en la planeación. De disputarse el encuentro a las 12:00 horas, también tendrían que ajustarse los horarios de alimentación, preparación y recuperación del grupo.

“No ven todo, porque tienes que reprogramar la activación, reprogramar la charla y madrugar”, detalló el técnico.

¿No le avisaron a Javier Aguirre del cambio en el México vs Inglaterra?

Ante la pregunta de si se le había consultado sobre el cambio, Aguirre mencionó que no se le consultó y que a las 18:00 horas representaba un horario en el que el equipo ha jugado muy bien y con el que ha tenido una gran conexión con la afición, mientras que las 12:00 horas no son habituales para la Selección Mexicana.

“No, no, no, yo a las seis estaba perfecto. Es más, a esa hora me rindió muy bien, es fantástica para mí. El otro día, evidentemente, hubo un tema de lluvia y tal, pero a esa hora México ha jugado muy bien”, subrayó.

El punto que más preocupa al cuerpo técnico está en la recuperación física de algunos futbolistas.

Aguirre reveló que hay dos jugadores con molestias, sin mencionar sus nombres, y que esas seis horas menos podrían cambiar sus planes para definir la alineación ante Inglaterra, pues esperaba que ese tiempo fuera clave para su recuperación.

“Y la recuperación, no doy nombres, pero tengo dos jugadores tocados que esas seis horitas me venían muy bien”, explicó.

“Los médicos están trabajando para recuperármelos para las seis de la tarde, no para las 12 del día. Igual los tengo que quitar del equipo titular. Fíjate tú si no es grave”. Javier Aguirre

Para el “Vasco” Aguirre, el posible cambio en la agenda del México vs Inglaterra modifica por completo el trabajo conjunto, no solo de los jugadores en el campo, sino de todo el equipo de apoyo, integrado por más de 60 personas.

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