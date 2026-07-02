Boletos para el México vs Inglaterra cuestan hasta 500 mil pesos

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¿Cuánto podría costarte ir al México vs Inglaterra? | Foto: Reuters

Los boletos para el partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 se venden actualmente en plataformas de reventa por precios que van de los 70 mil 497 hasta los 366 mil 314 pesos, es decir, precios que incluso pueden llegar a superar el valor de un automóvil comercial.

Cabe destacar que las plataformas de reventa son la única vía disponible para la compra de entradas, pues la página oficial de la FIFA ya no tiene localidades disponibles para los asientos convencionales ni el Pitchside Launge, que alcanzaba precios de hasta 111 mil pesos.

¡Hasta casi 400 mil pesos para ver el México vs Inglaterra!

La plataforma de reventa global, conocida como StubHub, aún tiene boletos disponibles para el partido del domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México. El más barato tiene un costo de 70 mil 749 pesos en la sección 621, en la zona más alta del recinto y que da al banderín de corner.

El boleto más caro que se ofrece en este servicio cuesta 526 mil 833 pesos, que corresponde a la Fila 5 de la Sección 132A, es decir, en la zona más baja dando al medio campo del apodado “Coloso de Santa Úrsula“.

Deade 70 mil pesos, los boletos para el México – Inglaterra | Captura de pantalla

Cabe destacar que, incluso las secciones más alejadas del terreno de juego del otrora Estadio Azteca tienen precios de seis cifras, pues hay boletos de 119 mil 663 pesos en la sección 641.

Hasta el momento, hay casi 140 secciones del Estadio Ciudad de México con localidades disponibles para el partido de México vs Inglaterra.

StubHub también tiene disponibles boletos para el Pitchside Launge en los siguientes precios:

Trophy Lounge | 244 mil 294 pesos

| 244 mil 294 pesos Champions Club | 198 mil 834 pesos

| 198 mil 834 pesos FIFA Pavilion | 178 mil 441 pesos

¡Los precios suben todo el tiempo!

Aproximadamente a las 08:00 horas, StubHub mostró boletos disponibles por 65 mil 057 pesos en la sección 639, es decir, en la zona más alta del recinto.

A las 10:15 horas, la misma plataforma vendía las mismas entradas por un precio de 90 mil 495 pesos, es decir, casi 25 mil pesos más del valor promocionado dos horas antes.

Además, mientras a primera hora del día los boletos más baratos estaban en cerda de 65 mil pesos, en unas horas, el precio mínimo aumentó casi 5 mil pesos. Esto demuestra que los precios son variables.

¿Comprarte un boleto para el México vs Inglaterra o un coche?

Los boletos para las secciones más cercanas al terreno de juego tienen un rango de precios de 318 mil 645 a 488 mil 419 pesos, según lo que muestra StubHub.

Esto significa que el precio que costaría ver a la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México el próximo 5 de julio es equiparable con lo que equivaldría adquirir un automóvil nuevo de bajo costo en el mercado mexicano.

Por ejemplo, el Aveo tipo Sedan de la marca Chevrolet tiene un precio de lista sugerido para venta al público de:

LS Manual – 328 mil 500 pesos

LT Manual – 354 mil pesos

LT Plus – 385 mil pesos

Fuente: Chevrolet

¿Un boleto del Mundial o un coche accesible? | Foto: Captura de pantalla

Esto significa que el precio máximo de un boleto para la inauguración del Mundial 2026 es equivalente, y en algunos casos superior, al de un automóvil.

Los costos, tanto de los boletos de StubHub como le la automotriz, son parciales; no incluyen gastos adicionales del servicio.

Boletos para el Estadio Ciudad de México… ¿más caros que para el Super Bowl?

El pasado 30 de enero, la revista Forbes informó que nueve días antes del Super Bowl LX, el precio promedio de la entrada de reventa en SeatGeek para el partido de la NFL fue de 9 mil 913 dólares, equivalente a 173 mil 287 pesos.

Cabe señalar que, con corte a las 11:00 horas de este jueves, los boletos para el Estadio Ciudad de México en las zonas detrás de la portería están en un rango de precios de 171 mil 513 a 185 mil 707 pesos.

A finales de enero, los boletos más accesibles para el Super Bowl LX se vendían aproximadamente en 5 mil 800 dólares, equivalente a 101 mil 388 pesos.

Actualmente, hay boletos disponibles en este rango de precios desde las secciones 200 hasta la 600, según se muestra en la plataforma de StubHub.

En este sentido, los boletos más baratos para los octavos de final entre México e Inglaterra (70 mil 497 pesos)son más accesibles que los del Super Bowl (101 mil 388 pesos).

¡Ya no hay boletos en la plataforma oficial de la FIFA!

A tres días del partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial, la única manera de comprar boletos para el partido es a través de la reventa, pues la plataforma oficial de la FIFA ya no tiene localidades disponibles.

Aunque la vía legal todavía tiene ciertos espacios para otros partidos, el último juego en el Estadio Ciudad de México ya no tiene espacios para la venta de último momento.

Y aunque la opción del Pitchside Launge sigue abierta al público, ya no hay boletos disponibles en la página oficial de la FIFA.

No hay boletos oficiales para el México Inglaterra | Captura de pantalla

México vs Inglaterra: fecha y hora de los octavos de final

México buscará un logro que no consigue desde hace cuarenta años, es decir, acceder a los cuartos de final de un Mundial. El obstáculo que se opone es Inglaterra, selección a la que México se enfrentará en los octavos de final.

Fecha y hora de México vs Inglaterra ¿Cuándo? Domingo 5 de julio de 2026

Domingo 5 de julio de 2026 ¿A qué hora? 18:00 horas

18:00 horas ¿En dónde? Estadio Ciudad de México México ganó un duelo de eliminación directa mundialista por primera vez en 40 años este 30 de junio cuando los dirigidos por Javier “Vasco” Aguirre vencieron por marcador de 2-0 a Ecuador. Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron los dos únicos tantos del encuentro. Cabe destacar que México llega a los octavos de final con cuatro victorias, ocho goles a favor y cero en contra: Fecha 1 (Fase de grupos) | México 2-0 Sudáfrica

Fecha 2 (Fase de grupos) | México 1-0 Corea del Sur

Fecha 3 (Fase de grupos) | Chequia 0-3 México

Dieciseisavos de final | México 2-0 Ecuador Frente a la causa mexicana se encuentra Inglaterra, excampeona mundial que venció sin dificultades a República Democrática del Congo. Cabe destacar que la escuadra dirigida por Thomas Tuchel dejó dudas en la fase de grupos, aunque terminó calificándose como líder del Grupo L: Fecha 1 (Fase de grupos) | Inglaterra 4-2 Croacia

Fecha 2 (Fase de grupos) | Inglaterra 0-0 Ghana

Fecha 3 (Fase de grupos) | Panamá 0-2 Inglaterra

Dieciseisavos de final | Inglaterra 2–1 República Democrática del Congo Inglaterra ha sido comandada en la presente edición del Mundial por figuras como Harry Kane, Declan Rice, Jude Bellingham y Marcus Rashford.

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