Memo Ochoa y Gilberto Mora se roban el corazón de las redes sociales con tierna broma

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Memo Ochoa demuestra su buena relación con Gil Mora Foto: Reuters

El portero de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa, utilizó su Instagram para mostrar la relación que tiene con Gilberto Mora, el miembro más joven del equipo, con una tierna broma.

En redes sociales comenzó a hacerse viral la forma en que el arquero, a quien los usuarios denominan como ‘Don Memo’ por ser el mayor de todos, era el encargado de cuidar a Gil, el juvenil del Tricolor que aún no supera la mayoría de edad.

MEMO SE TOMA SU PAPEL MUY EN SERIO😅🇲🇽



El más joven del Tricolor está bien arropado por los referentes… y para Memo Ochoa no es un juego.



El histórico portero no solo lo cuida dentro del grupo, también está pendiente de que descanse y se vaya a dormir temprano. Porque al… pic.twitter.com/qxEwdGD50K — Claro Sports (@ClaroSports) July 3, 2026

La broma de Guillermo Ochoa a Gil Mora

La relación dentro del vestidor de la Selección Mexicana, por lo que se ha visto en los entrenamientos y en redes sociales, es muy buena, sobre todo por cómo los jugadores de experiencia han arropado a los nuevos talentos, especialmente a Gil Mora.

Pero las bromas en torno a su edad y estatura también han estado presentes, pues en el partido contra Ecuador vimos cómo el ‘Piojo’ Alvarado y Julián Quiñones se tomaron con humor que uno de los niños que acompañan a los jugadores al ingresar a la cancha tenía casi la misma estatura que el juvenil de la selección.

Este momento, donde Alvarado lo menciona entre risas y Quiñones cambia a los niños de lugar, se hizo muy viral, pero ahora llegó el turno de Guillermo Ochoa.

El portero de la Selección utilizó sus historias para mostrar la habitación de Gil y mencionar cómo ya lo había mandado a dormir.

“Ya puse a dormir a mi niño. Descansen, buenas noches”. Guillermo Ochoa

Esto se suma a los memes de varios usuarios en redes sociales, donde aseguran que ‘Don Memo’ es el encargado de cuidar a Gil de las malas influencias.

El gran desempeño de Gil Mora

Aún sin cumplir la mayoría de edad, Gil Mora ha demostrado un gran nivel en esta reciente Copa del Mundo, sobre todo en el partido contra el combinado ecuatoriano, donde sus desbordes fueron fundamentales para obtener la victoria.

Incluso, el juvenil de Xolos estuvo a punto de marcar un gol, lo que habría significado el primero para él en un Mundial.

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