Última hora: México vs Inglaterra cambiaría de hora por pronóstico de tormenta eléctrica

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Cambio de horario en el México vs Inglaterra | Foto: Reuters

El duelo de octavos de final entre México e Inglaterra en el Mundial 2026 sufriría un cambio de último momento, de acuerdo con información de Claro Sports, el encuentro ya no se disputaría a las 18:00 horas, como estaba programado originalmente, sino que arrancará a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) este domingo 5 de julio.

La modificación se debería al pronóstico de tormentas eléctricas para la Ciudad de México durante la tarde del domingo, por lo que las autoridades optaron por adelantar el silbatazo inicial para evitar afectaciones por el clima.

🚨 CAMBIO DE HORARIO PARA EL MÉXICO VS INGLATERRA



Claro Sports pudo saber que el duelo de octavos de final entre México e Inglaterra cambia de horario debido a riesgo de tormenta eléctrica.



El partido se disputará este domingo a las 12:00 PM, en un ajuste clave para uno de los… pic.twitter.com/krZ8CXnIjD — Claro Sports (@ClaroSports) July 3, 2026

El cambio llegaría después de que el pasado martes el partido entre México y Ecuador también sufriera un retraso debido a una tormenta eléctrica en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, donde se activó el protocolo de seguridad establecido para este tipo de fenómenos meteorológicos.

Esta modificación es una información en desarrollo, por lo que solo falta la confirmación oficial de la FIFA y de la organización del torneo.

El partido se jugará en el Estadio Ciudad de México, donde el equipo mexicano buscará el boleto a los cuartos de final tras eliminar a Ecuador.

Durante este Mundial el clima ha obligado a activar protocolos en otros partidos, además del México vs Ecuador, el Francia vs Irak en Filadelfia sufrió el retraso del segundo tiempo por una tormenta eléctrica, luego de que se les solicitara a los aficionados abandonar las zonas al aire libre y buscar refugio dentro del estadio.

El posible ajuste abre la duda de lo que pasará en el Brasil vs Noruega programado para las 14:00 horas del domingo 5 de julio. Hasta el momento no hay confirmación del cambio para este encuentro, pero podría ser revsiado por la cercanía con el nuevo horario del México vs Inglaterra.

Además, el partido de Argentina de este viernes también está en monitoreo por las condiciones del clima en Miami, donde el pronóstico marca tormentas eléctricas en lapsos de la tarde y noche.

Clima del domingo 5 de julio

De acuerdo con información de Conagua, por la mañana del domingo 5 de julio se prevé cielo medio nublado, ambiente fresco en la región y durante la tarde un ambiente templado, cielo nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) acompañadas con descargas eléctricas y probabilidad de caída de granizo.

Información en desarrollo…

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