¿Quién es favorito entre México e Inglaterra para ganar los octavos de final del Mundial 2026?

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Favorito entre México e Inglaterra. Foto: AFP

México e Inglaterra protagonizarán uno de los duelos más esperados de los octavos de final del Mundial 2026, el Tricolor llega con la motivación al máximo después de vencer 2-0 a Ecuador, mientras que Inglaterra consiguió su boleto tras una remontada dramática ante República Democrática del Congo.

El partido enfrentará a dos selecciones con momentos distintos, Inglaterra llega con el peso de su plantilla y experiencia internacional, pero México aparece como uno de los equipos más sólidos del torneo, con cuatro victorias y sin recibir goles hasta esta instancia.

Inglaterra parte como favorita antes del partido

En el análisis previo, Inglaterra aparece como la selección con mayor favoritismo para avanzar a los cuartos de final. La razón principal está en la calidad individual de su plantel, con futbolistas que compiten constantemente en las mejores ligas de Europa y que tienen experiencia en partidos de alta presión.

Los ingleses también cuentan con figuras capaces de resolver partidos cerrados, ante República Democrática del Congo sufrieron más de lo esperado, pero lograron remontar con una actuación decisiva de Harry Kane, quien marcó los dos goles del triunfo para asegurar el boleto a octavos.

Además, Inglaterra llega con el antecedente de haber sido semifinalista en Rusia 2018, llegar a cuartos de final en Qatar 2022 y finalista de la Euro 2024, mientras que México busca superar una barrera histórica en los Mundiales.

México llega con argumentos para dar la sorpresa

Aunque los pronósticos colocan a Inglaterra ligeramente por encima, México tiene factores que pueden equilibrar el duelo.

El equipo dirigido porJavier Aguirre llega invicto, con una defensa que no ha permitido goles y con jugadores ofensivos que han aparecido en momentos importantes, frente a Ecuador, Julián Quiñones y Raúl Jiménez fueron los encargados de darle el triunfo al Tricolor.

México juega en casa

Otro punto a favor será el escenario, México tendrá el apoyo de su afición en casa, un factor que se convirtió en protagonista durante el partido ante Ecuador, donde el Estadio Ciudad de México volvió a vivir un ambiente mundialista.

Además Inglaterra regresa al estadio en el que fue eliminado en cuartos de final por Argentina 2-1 con dos tantos de Maradona, uno de ellos la conocida “Mano de Dios” y otro conocido como el “Gol del Siglo”.

¿Quién es favorita según la inteligencia artificial para ganar entre México e Inglaterra?

Los modelos de análisis estadístico suelen darle ventaja a Inglaterra por variables como el valor de la plantilla, experiencia internacional y rendimiento histórico en torneos importantes, en este tipo de predicciones, la selección inglesa suele aparecer con una probabilidad ligeramente superior frente a México.

Pero modelos como Chat GPT y Gemini también toman en cuenta el momento actual de los equipos, y ahí el Tricolor gana puntos importantes, llega con una racha perfecta, mayor solidez defensiva y la condición de jugar como local.

Por eso, la lectura de la inteligencia artificial no marca un duelo totalmente inclinado, Inglaterra tiene la ventaja estadística, pero México aparece como un rival capaz de cambiar el pronóstico si mantiene su orden defensivo y aprovecha sus oportunidades.

¿Qué dicen los momios de apuestas sobre México vs Inglaterra?

Las casas de apuestas también colocan a Inglaterra como favorita en este tipo de enfrentamientos debido a su plantilla y trayectoria reciente. Los mercados internacionales valoran mucho el talento ofensivo inglés y la presencia de jugadores acostumbrados a competir al máximo nivel.

Antes del torneo y durante la competencia, Inglaterra apareció entre las selecciones con mayores expectativas para llegar lejos, mientras México estaba considerado como un equipo con posibilidades de avanzar, aunque con una cuota más alta para objetivos como ganar el Mundial.

Los momios de las casas de apuestas colocan a Inglaterra como ligera favorita para quedarse con el boleto a los cuartos de final del Mundial 2026 ante México.

Los momios de las casas de apuestas también colocan a Inglaterra como favorita para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026 ante México.

El mercado suele darle ventaja a los ingleses por la calidad de su plantilla, la experiencia de sus jugadores en partidos de alto nivel y el peso de sus figuras ofensivas.

Antes de su partido de octavos de final ante República Democrática del Congo, Inglaterra aparecía con una clara ventaja en las cuotas, con un momio cercano a 1.28 para ganar en tiempo regular, mientras que México había llegado a su duelo contra Ecuador con una cotización aproximada de 2.20 (+120) para llevarse el triunfo.

Un partido que puede definirse por detalles

El duelo entre México e Inglaterra promete ser uno de los cruces más cerrados de los octavos de final, la selección inglesa tiene nombres y experiencia, mientras que México llega con una defensa histórica y el impulso de jugar frente a su gente.

El ganador enfrentará en cuartos de final al vencedor del duelo entre Brasil y Noruega.

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