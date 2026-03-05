Sheinbaum lanza concurso para ganar boleto para la inauguración del Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

¿Cómo participar en el concurso? Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el concurso “Representa a México en la inauguración del Mundial”, una iniciativa con la que una joven mexicana podrá asistir al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 utilizando el boleto oficial que le corresponde a la mandataria.

Durante la conferencia matutina de este jueves, Sheinbaum explicó que decidió no acudir al evento y, en su lugar, ceder su lugar a una joven futbolista que represente simbólicamente al país.

La presidenta también mostró el boleto número 00001, que originalmente le entregó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, cuando comenzaron los preparativos para el Mundial, que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá.

“Yo voy a estar aquí en el Zócalo con la gente viendo la inauguración, mientras una joven me va a representar”, explicó la mandataria al anunciar el concurso.

¿Quiénes pueden participar?

El concurso está dirigido a mujeres mexicanas de entre 16 y 25 años que practiquen fútbol o tengan habilidades con el balón, para participar deberán grabar un video de un minuto realizando dominadas, es decir, mantener el balón en el aire utilizando diferentes partes del cuerpo sin dejarlo caer.

Ese video deberá subirse al portal oficial del programa Mundial Social, donde también se completará el registro con datos personales de la participante.

De acuerdo con lo explicado durante la conferencia, los videos enviados por las participantes también podrán difundirse en las redes sociales del programa como parte de la dinámica del concurso.

¿Cuál es la intención del concurso?

El objetivo es mostrar el talento de las jóvenes futbolistas del país y promover el interés por el fútbol femenino en el marco de la Copa del Mundo.

Con esta decisión, la mandataria dijo que busca que una joven futbolista tenga la oportunidad de vivir un evento al que pocas personas pueden acceder.

Sheinbaum señaló que la intención es dar protagonismo a las jóvenes que practican fútbol en el país y mostrar que el deporte también es una plataforma para que las nuevas generaciones representen a México.

“Pienso que una joven que juega fútbol es una gran representante de nuestro país. Muy poca gente va a poder ir a la inauguración, entonces yo lo voy a ver aquí con el pueblo y una joven nos va a representar”, afirmó durante la conferencia.

El jurado que elegirá a la ganadora

La ganadora será seleccionada por un comité integrado por tres figuras del deporte y el periodismo deportivo en México. Entre ellas se encuentran la futbolista mexicana Charlyn Corral, la árbitra internacional Katia Itzel García y la periodista deportiva Gabriela Fernández de Lara, reconocida por ser una de las primeras mujeres en narrar partidos de la Liga MX en televisión.

La periodista Gabriela Fernández de Lara. Foto: Cuartoscuro

El comité evaluará las habilidades mostradas en los videos y elegirá a la participante que, a su juicio, represente mejor el espíritu del concurso y el talento futbolístico juvenil del país. La joven seleccionada será la encargada de asistir a la inauguración del torneo y ocupar el lugar que originalmente correspondía a la presidenta.

La arbitra Katia Itzel García. Foto: Cuartoscuro

La inauguración del torneo está programada para el 11 de junio de 2026 en el histórico Estadio Azteca, en la Ciudad de México, ese día se disputará el primer partido del torneo, en el que la selección mexicana enfrentará a Sudáfrica. El evento marcará un momento histórico, ya que el Azteca se convertirá en el primer estadio en albergar tres inauguraciones de Copas del Mundo, después de hacerlo en 1970 y 1986.

El Mundial de 2026 será también el primero organizado por tres países, México, Estados Unidos y Canadá. En territorio mexicano se disputarán partidos en tres ciudades sede, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La inauguración en el Estadio Azteca será uno de los eventos más vistos del planeta, ya que la ceremonia y el partido inicial suelen reunir a cientos de millones de espectadores en todo el mundo.

