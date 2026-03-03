Cristiano Ronaldo en riesgo de perderse el México vs Portugal; Al Nassr confirma lesión del portugués

GENERANDO AUDIO...

Cristiano Ronaldo se lesiona y es duda para juego vs México. Foto: Getty Images

El futuro de Cristiano Ronaldo en el amistoso entre México y Portugal está en el aire, el astro portugués sufrió una lesión en el isquiotibial y su presencia en el partido programado para el sábado 28 de marzo de 2026 en el Estadio Azteca está comprometida.

El club Al Nassr FC confirmó este martes 3 de marzo la baja del delantero a menos de un mes del encuentro ante la Selección Mexicana, un duelo de preparación rumbo al Mundial 2026 que ha generado enorme expectativa entre los aficionados.

A través de un comunicado oficial, el conjunto saudí informó:

“A Cristiano Ronaldo le diagnosticaron una lesión en el isquiotibial tras el último partido contra Al Fayha. Comenzó un programa de rehabilitación y será evaluado día a día”.

La molestia se presentó el pasado 28 de febrero, durante la victoria 1-3 ante Al Fayha FC, el portugués abandonó el terreno de juego al minuto 81 tras resentirse luego de un giro en una disputa de balón.

Aunque intentó continuar, finalmente pidió su cambio con visibles gestos de dolor, tras salir del campo, fue captado con hielo en la parte posterior del muslo, lo que encendió las alarmas tanto en el club como entre sus seguidores.

¿Cuánto tiempo estaría fuera Cristiano Ronaldo?

El tiempo estimado de recuperación dependerá del grado de la lesión:

Lesión leve (grado 1): entre una y dos semanas fuera de actividad.

Lesión moderada: hasta seis semanas de baja.

Lesión más grave: podría alargarse incluso hasta un mes o más.

Si la recuperación se extiende, Ronaldo podría perderse el amistoso contra México en el Estadio Azteca, un partido que ha causado auténtica locura en la venta de boletos.

Además, una lesión de mayor gravedad incluso pondría en duda su participación en el Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que marcaría un momento clave en la etapa final de su carrera.

Tras el encuentro, el técnico de Al Nassr, Jorge Jesus, explicó en conferencia de prensa más acerca del estado de salud del portugués.

“Cristiano sufrió una fatiga muscular y el personal médico realizará urgentemente las pruebas necesarias para determinar su estado”.

El entrenador aseguró que prefirió no arriesgarlo, ya que el resultado estaba controlado.

Impacto en Al Nassr y en la Selección de Portugal

La lesión llega en un momento delicado para Al Nassr, que pelea por el título en la Liga Profesional Saudí y suma 61 puntos en la clasificación. Ronaldo ha sido clave esta temporada con 21 goles y mantiene viva su ambición de alcanzar la histórica cifra de 1,000 goles en su carrera profesional.

También es duda para el próximo compromiso ante NEOM y para el amistoso internacional frente a México.

Aunque la Selección de Portugal cuenta con otras figuras de renombre, el duelo ante el Tricolor no sería el mismo sin su máxima estrella. La expectativa por ver a Cristiano Ronaldo en el Azteca ha sido enorme, por lo que su evolución médica será seguida día a día tanto por el club como por la afición mexicana.

Por ahora, el “Comandante” ya inició su proceso de rehabilitación y todo dependerá de cómo responda en las próximas semanas.

