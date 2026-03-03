Checo Pérez regresa a la F1 en el GP de Australia 2026: fechas, horarios y dónde ver el debut de Cadillac

GENERANDO AUDIO...

Sergio Pérez regresa a la Fórmula 1. Foto: AFP

La temporada 2026 de la Formula 1 comienza con el esperado regreso de Sergio “Checo” Pérez a la parrilla. El piloto tapatío vuelve a la máxima categoría en el Gran Premio de Australia 2026, ahora como parte del nuevo proyecto del Cadillac Formula 1 Team, escudería que hará su debut oficial en el campeonato.

Después de un año fuera de competencia, Pérez inicia una nueva etapa en su carrera dentro de un equipo que entra por primera vez como constructor en la F1, la cita será en Melbourne, donde arrancará formalmente la temporada.

El proyecto de Cadillac finalmente se concreta en 2026 con su primera participación oficial en pista. La escudería estadounidense tendrá como dupla titular a Sergio Pérez y al finlandés Valtteri Bottas.

El equipo afronta su primera carrera en uno de los escenarios tradicionales del calendario, en una temporada marcada por cambios técnicos y una nueva era competitiva dentro del campeonato.

¿Dónde se corre el GP de Australia 2026?

Este circuito urbano es uno de los más emblemáticos del calendario y suele ofrecer carreras estratégicas por la degradación de neumáticos y las oportunidades de safety car.

Este circuito urbano es uno de los más emblemáticos del calendario y suele ofrecer carreras estratégicas por la degradación de neumáticos y las oportunidades de safety car.

Fechas y horarios del GP de Australia 2026

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1 – 19:30 horas

Práctica Libre 2 – 23:00 horas

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 3 – 19:30 horas

Clasificación – 23:00 horas

Sábado 7 de marzo

Carrera – 22:00 horas

El horario nocturno en México se debe a la diferencia de huso horario con Australia.

¿Dónde ver el GP de Australia 2026 en México?

La transmisión del regreso de Checo Pérez y el debut de Cadillac podrá seguirse en:

F1 TV (plataforma oficial de la categoría, con suscripción)

Sky Sports (TV de paga)

ESPN

Disney+ (plan con deportes)

DAZN (según disponibilidad en México)

Las plataformas transmitirán prácticas, clasificación y carrera.

Lo que está en juego para Checo Pérez

El regreso de Pérez no solo representa una nueva oportunidad en su trayectoria, sino también el desafío de liderar un proyecto desde cero. Con experiencia en equipos protagonistas y múltiples victorias en su historial, el mexicano buscará consolidar a Cadillac como un competidor sólido en esta nueva etapa de la Fórmula 1.

El GP de Australia 2026 marcará el primer capítulo de esta historia: el retorno de Checo y el nacimiento de una nueva escudería en la máxima categoría del automovilismo.

