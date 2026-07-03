Jugadores del Tri regresan los relojes Rolex que les regaló influencer: “De común acuerdo”

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La Selección Nacional detalló que fue un acuerdo mutuo. Foto: Reuters/Archivo

La Selección Nacional de México (SNM) informó que los jugadores del equipo devolverán los relojes Rolex que el creador de contenido Steve Will Do It les regaló tras la victoria sobre Ecuador y la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

La decisión fue dada a conocer este viernes mediante un comunicado publicado en la cuenta oficial de la Selección Nacional en X.

“La SNM informa que, de común acuerdo, nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido Steve Will Do It los relojes que, por iniciativa propia, les había regalado”, señaló el organismo.

La SNM informa que de común acuerdo nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido, @stevewilldoit los relojes que por iniciativa propia les había regalado. — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 3, 2026

Cabe recordar que los obsequios del influencer se viralizaron rápidamente y también generaron polémica por su valor. De acuerdo con distintos reportes, el lote completo de relojes tendría un costo superior al millón de dólares.

¿Por qué Steve Will Do It les regaló los relojes?

Steve Will Do It, creador de contenido estadounidense, visitó el Centro de Alto Rendimiento (CAR) para entregar un reloj Rolex a cada uno de los futbolistas dirigidos por Javier Aguirre.

De acuerdo con el propio influencer, el obsequio fue una forma de agradecerle al equipo mexicano luego de ganar una apuesta de 2 millones de dólares que realizó a favor de la Selección Nacional antes del partido ante Ecuador.

Tras el triunfo del Tricolor, Steve Will Do It compartió parte de sus ganancias regalando los relojes a los jugadores, momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Además de entregar los relojes, Steve Will Do It convivió con varios jugadores, quienes incluso lo cargaron para hacerle el tradicional “Quiere volar”, una de las celebraciones más populares dentro del vestidor del Tricolor.

¿Quién es Steve Will Do It?

Steve Will Do It, cuyo nombre real es Stephen Deleonardis, ganó popularidad gracias a sus videos de retos extremos, bromas y acrobacias, muchas de ellas relacionadas con el consumo de alimentos, bebidas y desafíos de alto impacto.

Su carrera comenzó cuando tenía cerca de 20 años y, con el paso del tiempo, se consolidó como una de las figuras más conocidas del entretenimiento digital. Actualmente suma alrededor de 4.6 millones de suscriptores en YouTube y 3.6 millones de seguidores en Instagram.

A lo largo de su trayectoria ha colaborado con distintos creadores de contenido y celebridades, además de hacerse conocido por realizar apuestas de grandes cantidades de dinero y por entregar regalos de lujo a deportistas y figuras públicas.

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