Julio César Chávez llega a Call of Duty: Mobile con una colaboración que busca conquistar a nuevas generaciones

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Julio Cesar Chavez tiene colaboración con COD: Mobile. Foto: Cortesía

Julio César Chávez vuelve a incursionar en el mundo de los videojuegos con “Este Julio Juega CoD:M”, la nueva campaña de Call of Duty: Mobile para México y Latinoamérica, una colaboración que busca acercar su legado a nuevas generaciones a través del gaming.

Como parte de esta iniciativa, los jugadores podrán participar en un evento especial dentro del videojuego para desbloquear unos guantes de box inspirados en el “Gran Campeón Mexicano“, una recompensa que incorpora su firma y que estará disponible al completar diferentes desafíos hasta el próximo 1 de agosto.

Durante la grabación de la campaña, Julio César Chávez habló en entrevista exclusiva con UnoTV sobre esta experiencia, que reconoce como algo completamente distinto a todo lo que había realizado a lo largo de su carrera.

“Es diferente a todas las cosas que he hecho en mi carrera, es un videojuego que es para los jóvenes, niños y también los adultos. Se se ve que va a estar divertido”, comentó entre risas.

Julio César Chávez recuerda su primer videojuego

Foto: Cortesía

Aunque muchos podrían pensar que esta es la primera vez que el exboxeador incursiona en el mundo de los videojuegos, la realidad es distinta.

Chávez recordó que en los años noventa ya había protagonizado un título inspirado en su carrera llamado “Chávez” para las consolas de Super Nintendo, por lo que esta colaboración representa una especie de regreso a ese universo, ahora con una de las franquicias más populares del mundo.

“Hace muchísimos años, efectivamente, el primer videojuego que hubo en México y Estados Unidos fue mío. Actualmente hice otro hace uno o dos años, pero este es el más complicado para mí porque tiene sus chistes, sus pros y sus contras, pero es agradable. Va a ser divertido para los jóvenes, para los adultos y para los niños”.

La campaña juega con el doble significado de la frase “Este Julio Juega CoD:M”, haciendo referencia tanto al nombre del campeón como al mes de julio, una idea inspirada en los populares memes que cada año invaden las redes sociales.

Las redes sociales mantienen vivo su legado

Foto: Cortesía

A más de dos décadas de su retiro, Julio César Chávez considera que las plataformas digitales han permitido que nuevas generaciones conozcan su historia, incluso aquellas que nunca lo vieron pelear en vivo.

“La mayoría de los niños me conocen porque ya tú sabes, las redes sociales. Ven mucho YouTube, están todas mis peleas, mis reportajes, entonces normalmente me conocen los niños, los jóvenes y los adultos“.

Incluso contó que sigue encontrándose con personas que conservan aquel primer videojuego protagonizado por él.

“Pasa algo muy curioso. Ese videojuego que salió hace muchos años lo siguen viendo todavía y me lo siguen llevando para que lo firme cuando tengo presentaciones en México o en Estados Unidos”.

Además, reveló que esta nueva colaboración tiene un significado especial porque podrá compartirla con su familia.

“Veo a mi nieto Julito jugando videojuegos y este que acabo de hacer le va a encantar”.

¿Cómo es la colaboración de COD con JCC?

Foto: Cortesía

Uno de los elementos principales del evento son los Prizefighters, unos guantes inspirados en Julio César Chávez que los jugadores podrán desbloquear dentro de Call of Duty: Mobile.

Para el excampeón mundial, ver uno de los símbolos más representativos de su carrera convertido en un objeto del videojuego representa un momento especial.

“Es una imagen relativamente nueva. ¿Cuándo has visto un videojuego con guantes? Nunca. Entonces esto va a ser algo histórico para mí porque voy a ser la primera persona que sale en un videojuego con guantes y yo creo que la gente se va a identificar conmigo. Sobre todo que lo vean mis nietos y mis hijos, eso me llena de satisfacción”.

La disciplina, el consejo que mantiene vigente

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Más allá del entretenimiento, Chávez aseguró que espera que esta colaboración también permita transmitir los valores que marcaron su trayectoria deportiva.

Para el sonorense, el talento por sí solo no es suficiente para alcanzar cualquier meta.

“Los sueños se hacen realidad a base de esfuerzo, dedicación, perseverancia, trabajo, pero lo más importante es la disciplina”. Julio César Chávez

Ese mensaje, dijo, aplica tanto para quienes buscan convertirse en deportistas profesionales como para cualquier joven que quiera cumplir sus objetivos.

“Los jóvenes pueden lograr sus sueños en cualquier deporte, pero siempre y cuando tengan disciplina.” Julio César Chávez

Al principio rechazó la propuesta

Pese al entusiasmo con el que hoy participa en la campaña, Julio César Chávez confesó que inicialmente no estaba convencido de aceptar la invitación para colaborar con Call of Duty: Mobile.

“En un principio no quería, pero me convencieron. Como es algo nuevo, como es algo que estamos explorando, dije: ‘Bueno, vamos a ver qué sale'”. Julio César Chávez

¿Cómo conseguir los guantes de Julio César Chávez en Call of Duty: Mobile?

El evento especial “Este Julio Juega CoD:M” estará disponible hasta el 1 de agosto de 2026. Durante ese periodo, los jugadores podrán acumular puntos al iniciar sesión, disputar partidas y conseguir eliminaciones en cualquier modo de juego.

Iniciar sesión durante 1 día: 5 puntos.

Iniciar sesión durante 3 días: 10 puntos.

Jugar 3 partidas en cualquier modo: 5 puntos.

Jugar 5 partidas en cualquier modo: 10 puntos.

Conseguir 10 eliminaciones en cualquier modo: 10 puntos.

Conseguir 30 eliminaciones en cualquier modo: 10 puntos.

Conseguir 50 eliminaciones en cualquier modo: 10 puntos.

Entre las recompensas disponibles se encuentran tarjetas de experiencia para armas, experiencia para el Pase de Batalla y, como premio principal al reunir 60 puntos, los Prizefighters inspirados en Julio César Chávez, que incluyen la firma del legendario campeón mexicano.

Las recompensas se desbloquearán de acuerdo con el progreso acumulado:

10 puntos: Double Weapon XP Card (10 Partidas).

20 puntos: 3 Weapon XP Card (500).

30 puntos: 2,000 punTos de experiencia para el Pase de Batalla.

40 puntos: 4,000 puntos de experiencia para el Pase de Batalla.

60 puntos: Guantes de box inspirados en Julio César Chávez

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