Tras la eliminación de Colombia, Argentina queda como la única selección latinoamericana en el Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Argentina la única selección latinoamericana que queda en el Mundial. Foto: AFP

El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y Latinoamérica se quedó con un solo representante en la lucha por el título tras la eliminación en octavos de Colombia; Argentina, la campeona del mundo mantiene vivo el sueño de repetir la hazaña de Qatar 2022 y convertirse en bicampeona.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni avanzó a la siguiente ronda tras una fase de grupos en la que mostró solidez defensiva, y una buena capacidad ofensiva de sus principales figuras.

Mientras tanto, Colombia pudo acompañar a la albiceleste pero quedó fuera al perder ante Suiza desde la tanda de penales.

Argentina consiguió avanzar como líder de su sector y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final, una instancia nueva dentro del formato de 48 selecciones que estrenó la Copa del Mundo de 2026. A partir de ahí comenzó la fase de eliminación directa, donde cada partido representa un paso más hacia el objetivo de levantar nuevamente el trofeo.

En los dieciseisavos de final, la selección argentina superó a Cabo Verde y consiguió instalarse entre los 16 mejores equipos del torneo. Sin embargo, el verdadero desafío llegó en los octavos de final, donde enfrentó a Egipto en un partido que parecía complicarse desde los primeros minutos.

La selección africana sorprendió al ponerse arriba en el marcador 2-0 y obligó a Argentina a reaccionar contra el reloj.

Pero el conjunto sudamericano mostró carácter y experiencia en los momentos más importantes del encuentro. La remontada comenzó con el gol de Cristian Romero, mientras que Lionel Messi apareció para igualar el marcador antes de que Enzo Fernández marcara el tanto definitivo para sellar el triunfo 3-2.

Con este resultado, Argentina se convirtió en una de las ocho mejores selecciones del Mundial 2026 y confirmó que sigue siendo uno de los equipos más competitivos del planeta.

Además, mantiene la posibilidad de defender la corona conquistada en el Mundial de Qatar 2022, donde derrotó a Francia en una final histórica.

El camino latinoamericano, en cambio, quedó prácticamente cerrado, algunas selecciones de la región llegaron con aspiraciones importantes, pero fueron quedando eliminadas conforme avanzó la competencia.

Brasil, uno de los máximos candidatos por historia, quedó fuera en una de las grandes sorpresas del torneo, mientras que otros representantes de Conmebol tampoco lograron alcanzar la ronda de los ocho mejores.

Colombia eliminada en octavos de final

Colombia era la última esperanza para acompañar a Argentina en la recta final del Mundial, sin embargo falló más que su rival, Suiza, quien desde los once pasos eliminó el sueño latinoamericano de James y compañía. El marcador se mantuvo 0-0 durante el tiempo regular y los tiempos extra.

¡¡Suiza sorprende y AVANZA los Cuartos de Final!!



Así fue el penalti decisivo de Vargas para derrotar a Colombia. pic.twitter.com/qe4WodFkH0 — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 7, 2026

La selección cafetera tuvo una actuación destacada durante la primera fase al vencer a Uzbekistán, RD Congo y empatar a cero goles ante Portugal, por lo que buscaba mantenerse con vida para darle a Sudamérica una segunda selección en los cuartos de final.

Ahora, la Albiceleste afrontará los cuartos de final con la presión de ser la vigente campeona y con la responsabilidad de representar a toda una región.

A falta de poco menos de dos semanas para conocer al nuevo campeón del mundo, Argentina mantiene encendida la ilusión de Latinoamérica en el Mundial 2026.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.